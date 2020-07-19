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Имена убитых бизнесменов из дела Фургала назвал СКР

10:36 19.07.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Следственный комитет сообщил, что ему удалось получить неопровержимые доказательства причастности хабаровского губернатора Сергея Фургала к убийствам, совершенным в 2004‒2005 годах.

Имена убитых бизнесменов из дела Фургала назвал СКР
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

«Убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих. Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее о том, что Фургала подозревают в убийстве его делового партнера Олега Булатова и другого бизнесмена, Евгения Зоря, а также по подозрению в причастности еще к нескольким убийствам.

По данным ведомства, после убийства Булатова Фургал завладел принадлежавшей тому долей в компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома. Соперничество в этой сфере стало причиной организованного, по версии СК, Фургалом покушения на бизнесмена Александра Смольского. Последний, как отмечает СК, выжил лишь по случайности, когда в его гараж бросили две гранаты. Кроме того, отмечает СК, охранник и личный водитель Фургала взял на себя вину за смерть Романа Сандалова, который также был убит «в угоду коммерческим интересам».

В СК считают, что непосредственными исполнителями убийств были члены действовавшей на Дальнем Востоке преступной группировки «Тимофеевские». Вывод же о причастности Фургала к преступлениям следствию удалось сделать только в 2019 году, после получения новых доказательств.

«С учетом тяжести совершенных преступлений и санкции соответствующей статьи УК именно суд решит вопрос о применении сроков давности, но у следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств», — пояснила Петренко.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года. Тогда на выборах он одержал победу над кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который руководил регионом с 2009 года. В начале и середине 2000-х, когда были убиты Булатов и Зоря, Фургал возглавлял фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума», а затем компанию ООО «МИФ-Хабаровск», занимавшуюся сбором лома черных металлов. Вступил в ЛДПР в 2005 году, а спустя два года стал депутатом Госдумы.

Спустя несколько часов после задержания Фургала были задержаны два депутата Хабаровской краевой думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Источник ТАСС сообщил, что они задержаны ФСБ и Следственным комитетом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств в начале 2000-х годов 9 июля. В тот же день его доставили в Москву, где суд арестовал подозреваемого до 9 сентября. Сам губернатор вину не признал.

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