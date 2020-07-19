Рухнул в Байкал частный самолет Як-12А с тремя пассажирами и пилотом

По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. Спасатели вытащили судно на берег при помощи грузового автомобиля.

В акваторию Байкала упал частный самолет

Легкомоторный самолет с пассажирами аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

«В Шибетском заливе пролива Малое море Ольхонского района Иркутской области сегодня аварийную посадку на воду совершил частный самолет Як-12А. По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни нет.

Спасатели помогли пилоту и вытащили судно на берег при помощи грузового автомобиля.