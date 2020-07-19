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Томятся в ожидании результатов теста на коронавирус 200 жителей Бердска на 19 июля

11:08 19.07.2020 Фото: pexels
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Среди тех бердчан, у кого подозревают COVID-19, 42 ребенка. Только за последние сутки взяли анализы у 13 человек. Диагноз подтвердился у 145 пациентов из Бердска.

Томятся в ожидании результатов теста на коронавирус 200 жителей Бердска на 19 июля
Число зараженных COVID-19 выросло до 145 человек на 19 июля в Бердске. Плюс 1 за сутки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Томятся в ожидании результатов теста на коронавирус 200 жителей Бердска на 19 июля

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По информации оперативного штаба, за истекшие 24 часа в Бердске выявлен 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом всего в городе зарегистрировано 145 больных с подтвержденным диагнозом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным оперштаба, на 19 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 200 жителей города с подозрением на COVID-19. Из них 42 ребенка.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 197 бердчанами, 3 человека обратились сами. К воскресенью выздоровели и выписались 133 пациента, взято за сутки 13 тестов на коронавирус.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане неделями не могут узнать результаты теста на коронавирусную инфекцию.

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