Томятся в ожидании результатов теста на коронавирус 200 жителей Бердска на 19 июля

По информации оперативного штаба, за истекшие 24 часа в Бердске выявлен 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом всего в городе зарегистрировано 145 больных с подтвержденным диагнозом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По данным оперштаба, на 19 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 200 жителей города с подозрением на COVID-19. Из них 42 ребенка.
По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 197 бердчанами, 3 человека обратились сами. К воскресенью выздоровели и выписались 133 пациента, взято за сутки 13 тестов на коронавирус.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане неделями не могут узнать результаты теста на коронавирусную инфекцию.