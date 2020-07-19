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Нужно ли платить за отопление летом? Ждите нового отопительного сезона

11:29 19.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Каждый субъект федерации выбирает свою схему оплаты: либо равными долями по 1/12, либо по факту, то есть летом – ноль, а зимой – по показателям общедомового прибора учета, пояснил эксперт.

Нужно ли платить за отопление летом? Ждите нового отопительного сезона
В начале года плату за отопление жителям Бердска пересчитывают

Россияне задаются вопросом, почему им приходят платежки за отопление летом, ведь по новой системе платить нужно по факту – с начала отопительного сезона. Эксперт Наталья Балабина прояснила ситуацию ТВК6.

Почему мы платим за отопление летом, если с 2020 г. ввели новую систему, по которой платить нужно по факту получения услуг?

«В жилищно-хозяйственной отрасли существует один из главных документов – это постановление правительства РФ №354. В нем сказано, что каждый субъект федерации выбирает свою схему оплаты: либо равными долями по 1/12, либо по факту, то есть летом – ноль, а зимой – по показателям общедомового прибора учета.

В Красноярском крае с 2020 г. мы будем платить по 1/8, то есть летом не платить, зимой – платить. Однако нововведения вступят в силу с началом отопительного сезона. Он начинается с сентября. С сентября мы будем платить по факту».

В доме сменилась УК. Мы об этом не знали и платили по прежней платежке. Как поступить в такой ситуации? Получится ли вернуть деньги?

«У вас сменилась управляющая компания. Целый месяц она вас обслуживала. За этот месяц УК обязана разместить информационные стенды с координатами новой УК. Предположим, что вы их не видели и заплатили в старую УК. Вам нужно обратиться в старую УК с заявлением вернуть те деньги, которые вы переплатили. Вы ждете положенные 30 дней. Если ответа не дали, следует обратиться в прокуратуру, затем в суд».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несмотря на то, что 95% бердских многоэтажек имеют общедомовые приборы учета тепла, горожане тоже платят по схеме 1/12. Такое решение приняло правительство Новосибирской области, и оно распространяется на весь регион. Пока нет сведений об изменении правил оплаты за отопление.

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От редакции

Может этой зимой будем платить по факту?

Аноним, 19 июля 2020 11:50
Почему правительство НСО решает за Бердск, как им платить? В идеале надо разрешить принимать решение каждому дому самостоятельно.

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