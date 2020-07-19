Украина «отказалась» от Крыма и Донбасса?

Как заявил бывший депутат Рады, в последние годы Киев делает все, чтобы крымчане и донбассцы «не захотели назад».

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш». Запись выпуска размещена на Youtube-канале политика.

«Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели «назад», — сказал Мураев.

По его словам, речь идет как о языковом и религиозном вопросе, так и о риторике Киева в отношении проживающих на этих территориях граждан.

Украина отказалась Крыма и Донбасса, чтобы сэкономить и не платить деньги своим гражданам, считает Мураев. «Это так называемая реформа, отчасти», — указал он.

Ранее, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости возвращения «всех своих территорий»:

-Нужно перестать быть политиками, на время стать государственными деятелями, людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине.