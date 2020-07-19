«Пишут всякую отсебятину: Тарасова прокомментировала смерть фигуристки Александровской

О том, что спортсменка покончила с собой, стало известно накануне. «Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу… Надо относиться друг к другу очень внимательно», отметила тренер.

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью фигуристки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования семье умершей фигуристки Екатерины Александровской.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Александровская погибла. По предварительным данным, она покончила с собой.

«Соболезнования семье! Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу. Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Это еще раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему», — цитирует Тарасову Sport24.

«Еще (журналисты) написали, что Александровская страдала затяжными депрессиями. Понимаете, писать, когда ничего не знаешь… Журналистам я не верю, потому что пишут всякую отсебятину», — добавила Тарасова.

Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го она выступала в одиночном катании, а с 2012-го перешла в парное. В 2016 году фигуристка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Австралию в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году спортсмены одержали победу на чемпионате мира среди юниоров.