19.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

«Пишут всякую отсебятину: Тарасова прокомментировала смерть фигуристки Александровской

12:28 19.07.2020 Фото: Википедии
0

О том, что спортсменка покончила с собой, стало известно накануне. «Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу… Надо относиться друг к другу очень внимательно», отметила тренер.

Пишут всякую отсебятину: Тарасова прокомментировала смерть фигуристки Александровской
Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью фигуристки
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Пишут всякую отсебятину: Тарасова прокомментировала смерть фигуристки Александровской

«Пишут всякую отсебятину: Тарасова прокомментировала смерть фигуристки АлександровскойЧемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская выпала из окна в Москве. ПогиблаЕщё 328 новостей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования семье умершей фигуристки Екатерины Александровской.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Александровская погибла. По предварительным данным, она покончила с собой.

«Соболезнования семье! Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу. Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Это еще раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему», — цитирует Тарасову Sport24.

«Еще (журналисты) написали, что Александровская страдала затяжными депрессиями. Понимаете, писать, когда ничего не знаешь… Журналистам я не верю, потому что пишут всякую отсебятину», — добавила Тарасова.

Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го она выступала в одиночном катании, а с 2012-го перешла в парное. В 2016 году фигуристка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Австралию в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году спортсмены одержали победу на чемпионате мира среди юниоров.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что заставило фигуристку наложить на себя руки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШок COVID-19: Скончались 5 пациентов за сутки на 19 июля в Новосибирской области. Всего жертв коронавируса в регионе 163
13:03 19-07-2020
Шок COVID-19: Скончались 5 пациентов за сутки на 19 июля в Новосибирской области. Всего жертв коронавируса в регионе 163
БердскЗапускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
13:00 19-07-2020
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Украина "отказалась" от Крыма и Донбасса?
12:53 19-07-2020
Украина
БердскЗараженных COVID-19 превысило 8000 на 19 июля в Новосибирской области. Плюс 114 пациентов за сутки
12:41 19-07-2020
Зараженных COVID-19 превысило 8000 на 19 июля в Новосибирской области. Плюс 114 пациентов за сутки
"Пишут всякую отсебятину: Тарасова прокомментировала смерть фигуристки Александровской
12:28 19-07-2020
Жириновский предложил Путину кандидатов на место арестованного губернатора Фургала
12:16 19-07-2020
Жириновский предложил Путину кандидатов на место арестованного губернатора Фургала
Рухнул в Байкал частный самолет Як-12А с тремя пассажирами и пилотом 1
12:04 19-07-2020
Рухнул в Байкал частный самолет Як-12А с тремя пассажирами и пилотом
Видео погони за таксистом Uber шести патрульных авто сняли в ночь на 19 июля в Новосибирске
11:54 19-07-2020
Видео погони за таксистом Uber шести патрульных авто сняли в ночь на 19 июля в Новосибирске
Кадыров заплакал: глава Чечни потребовал от Зеленского подтвердить извинения
11:41 19-07-2020
Кадыров заплакал: глава Чечни потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Нужно ли платить за отопление летом? Ждите нового отопительного сезона 1
11:29 19-07-2020
Нужно ли платить за отопление летом? Ждите нового отопительного сезона