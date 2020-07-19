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Зараженных COVID-19 превысило 8000 на 19 июля в Новосибирской области. Плюс 114 пациентов за сутки

12:41 19.07.2020 Фото: pexels.com
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Теперь больных 8077 человек. Выписаны с выздоровлением 134 пациента с коронавирусом за последние 24 часа. Всего в регионе сделано 272 597 тестов на коронавирусную инфекцию.

Зараженных COVID 19 превысило 8000 на 19 июля в Новосибирской области. Плюс 114 пациентов за сутки
Число зараженных коронавирусом в Новосибирской области только растет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Зараженных COVID 19 превысило 8000 на 19 июля в Новосибирской области. Плюс 114 пациентов за сутки

Шок COVID-19: Скончались 5 пациентов за сутки на 19 июля в Новосибирской области. Всего жертв коронавируса в регионе 163Зараженных COVID-19 превысило 8000 на 19 июля в Новосибирской области. Плюс 114 пациентов за суткиЕщё 1762 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 19 июля в регионе зарегистрировано 8 077 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка. 6 014 человек выписаны с выздоровлением (+118 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина, ему было 82 года, и женщины в возрасте 69 лет, 73 лет, 75 лет и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 163 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 004.

В больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 272 597 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 778 жителей региона, 29 380 человек сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 часа выявили коронавирус у одного бердчанина. Всего диагноз поставили 145 жителям Бердска, по данным на 19 июля.

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