Когда палящий зной сменится дождями и грозами в Бердске?

Жара уйдет из Новосибирской области в начале недели. Но температура еще несколько дней сохранится высокой, а ветер усилится.

На уходящей неделе столбик термометра в Бердске превышал +37 градусов

Из Новосибирской области уходит жара, стоявшая на протяжении последней декады на территории региона, об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 20 июля, в регионе ожидается +30…+35 градусов. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Бердск попадает в дождливую территорию, сообщают синоптики.

Уже во вторник жара ослабнет. Специалисты прогнозируют ночные температуры +12…+17 градусов, днём +23…+28. Также возможны кратковременные дожди с грозами.

Усилится и ветер, его скорость в порывах будет достигать 18 метров в секунду.