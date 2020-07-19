Когда палящий зной сменится дождями и грозами в Бердске?

Из Новосибирской области уходит жара, стоявшая на протяжении последней декады на территории региона, об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в понедельник, 20 июля, в регионе ожидается +30…+35 градусов. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Бердск попадает в дождливую территорию, сообщают синоптики.
Уже во вторник жара ослабнет. Специалисты прогнозируют ночные температуры +12…+17 градусов, днём +23…+28. Также возможны кратковременные дожди с грозами.
Усилится и ветер, его скорость в порывах будет достигать 18 метров в секунду.