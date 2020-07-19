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Умерла от онкологии в 45 лет актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

15:00 19.07.2020 Фото: Костромской Камерный Драматический Театр
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По данным местных СМИ, у артистки в июне был диагностирован рак желудка в четвертой стадии.

Умерла от онкологии в 45 лет актриса из Убойной силы и Тайн следствия Марина Макарова
Марина Макарова умерла на 46-м году жизни
Сюжет: Онкология
Умерла от онкологии в 45 лет актриса из Убойной силы и Тайн следствия Марина Макарова

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Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни, сообщается на странице Костромского камерного драматического театра в соцсети «ВКонтакте».

«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, у артистки в июне был диагностирован рак желудка в четвертой стадии.

Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный», «Фаворский» и других.

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