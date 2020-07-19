Умерла от онкологии в 45 лет актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

По данным местных СМИ, у артистки в июне был диагностирован рак желудка в четвертой стадии.

Марина Макарова умерла на 46-м году жизни

Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни, сообщается на странице Костромского камерного драматического театра в соцсети «ВКонтакте».

«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, у артистки в июне был диагностирован рак желудка в четвертой стадии.

Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный», «Фаворский» и других.