Умерла от онкологии в 45 лет актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

Сюжет: Онкология
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Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни, сообщается на странице Костромского камерного драматического театра в соцсети «ВКонтакте».
«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, у артистки в июне был диагностирован рак желудка в четвертой стадии.
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный», «Фаворский» и других.