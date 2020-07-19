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Рассмешил огромным надувным карасем соцсети рыбак из Новосибирска

15:35 19.07.2020 Фото: vk.com
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Подписчики сразу же раскусили обман и начали остроумно шутить по поводу «надувного» улова.

Рассмешил огромным надувным карасем соцсети рыбак из Новосибирска
Новосибирского рыбака высмеяли за надувной «улов»

Новосибирец  опубликовал фото с огромной рыбой в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте» 19 июля. По словам самого рыбака, добычу он поймал около острова Кудряш.

Рыбак сопроводил фотонадписью: «Остров Кудряш», намекая, что именно там и был сделан «чудо-улов». Скорее всего, он выложил фотку шутки ради.

Если присмотреться к снимку, заметно, что рыба ненастоящая. Слишком чисто и глянцево выглядит её поверхность. А в тех местах, где её держит рыбак, видны прогибы и вмятины, характерные для надувных резиновых фигур.

В комментариях люди сразу заметили, что улов ненастоящий. Некоторые даже предположили, что это надувная подушка.

«Это где такие подушки ловятся?», — интересуются люди в комментариях.

Некоторые подписчики сообщества подтверждают, что видели аналоги в рыболовных магазинах.

«Видала таких. Хотела другу на подарок купить», — рассказывает сибирячка Марина Климок.

Также новосибирцы предположили, что автор поста приехал на рыбалку, но до самой ловли так и не дошло.

«Хорошая попытка», «Это где такие подушки ловятся?», «Молодец, хорошая шутейка!», «Из поролона у меня такой карась есть», «А царь-то — не настоящий!!!», — отреагировали подписчики.

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