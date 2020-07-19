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На сколько увеличится пенсия каждый год до 2023-го включительно в России?

15:47 19.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рост пенсий будет происходить за счет индексации, которая должна превышать среднегодовую инфляцию. Такие поправки утвердили в Конституции после голосования. Смотрите суммы по годам.

На сколько увеличится пенсия каждый год до 2023 го включительно в России?
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Сюжет: Пенсионная реформа
На сколько увеличится пенсия каждый год до 2023 го включительно в России?

На сколько увеличится пенсия каждый год до 2023-го включительно в России?О каких льготах не знают российские пенсионеры? ЧитайтеЕщё 169 новостей

В 2023 году в России средняя пенсия составит 19 283 рубля, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда. Так, увеличение размера пенсионных выплат должно произойти благодаря индексации.

В 2021 году пенсионные выплаты составят 17 432 рубля, в 2022-м увеличатся до 18 357 рублей, а в 2023 году достигнут отметки 19 283 рубля, передает «Экономика сегодня».

Как уточняет издание, увеличение размера пенсий будет происходить за счёт индексации, которая должна превышать среднегодовую инфляцию. В 2021 году индексация составит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, а в 2023-м — 5,6%.

Принятие поправок в Конституцию РФ закрепило в основном законе страны ежегодную индексацию пенсионных выплат и пособий. В 2020 году жителей России ждёт индексация в 9,13%, что трёхкратно превышает уровень официальной инфляции. Прогнозируемая ежегодная индексация пенсий будет формироваться таким образом, чтобы к 2024 году средний размер страховых выплат составил около 20 тысяч рублей.

Начиная с 1 августа индексации подвергнутся выплаты работающим пенсионерам. Их пенсии могут вырасти не более чем на три пенсионных балла. Один балл в настоящее время стоит 93 рубля. Таким образом, максимальная прибавка составит 279 рублей.

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