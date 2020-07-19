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Прыгнул с 13 этажа за сбежавшим педофилом отважный полицейский. И поймал

15:57 19.07.2020 Фото: Polisia.kz.
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После самоотверженного задержания майор и его напарник были награждены медалями «За внесенный вклад в обеспечение правопорядка». Полицейские перенес три операции на ноге.

Прыгнул с 13 этажа за сбежавшим педофилом отважный полицейский. И поймал
Бакытжан Бакиров прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать удиравшего педофила

В Казахстане полицейский прыгнул с 13-го этажа во время задержания педофила. Злоумышленник пытался сбежать через окно, но 36-летний майор не растерялся и прыгнул за ним. Благодаря самоотверженности полицейского педофил был задержан.

Как сообщает портал Polisia.kz, чтобы попасть в жилище подозреваемого, Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду. Они поднялись на этаж вместе с хозяйкой квартиры. Женщина сказала жильцу, что привела сантехника, который починит протекающую трубу. Злоумышленник, ничего не подозревая, вышел в коридор, где встретился с майором.

Полицейский попытался его задержать, но мужчина забежал в одну из комнат и выпрыгнул в окно. Майор ринулся за ним. Они пролетели два этажа вниз и упали на террасу. Там Бакиров успел повалить преступника и удерживал его до прихода подмоги.

Во время задержания полицейский получил перелом ступни. Он перенес уже три операции по восстановлению раздробленной кости.

«Мне уже сделали три операции на ноге. Врачи говорят, что смогу еще побегать за преступниками. Я понял, что произошло, только когда отошел от шока», — рассказал полицейский.

После самоотверженного задержания майор и его напарник были награждены медалями «За внесенный вклад в обеспечение правопорядка».

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