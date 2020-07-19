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Скончались менее 100 человек от COVID-19 за последние сутки на 19 июля в России

16:06 19.07.2020
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В стране за сутки от COVID-19 умерли 95 человек. Это минимальный с конца июня показатель. Общее число жертв коронавируса в РФ превысило 12,3 тыс. В Новосибирской области — 163.

Скончались менее 100 человек от COVID 19 за последние сутки на 19 июля в России
За сутки в России умерли менее 100 человек с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались менее 100 человек от COVID 19 за последние сутки на 19 июля в России

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В России за прошедшие сутки скончались 95 зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране умерли 12 342 тыс. человек, сообщили в оперативном штабе в воскресенье.

Менее 100 жертв COVID-19 последний раз в России зарегистрировали почти месяц назад — 29 июня.

С учетом новых данных в пятерку регионов с наибольшим показателем по количеству смертей от коронавируса входят:

Москва — 4299 человек.
Санкт-Петербург — 1781 человек.
Московская область — 1058 человек.
Дагестан — 426 человек.
Нижегородская область — 336 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области за последние 24 часа скончались 5 пациентов с коронавирусом. Всего жертв смертельной инфекции в регионе 163.

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