Выявили коронавирус у 6109 пациентов за сутки на 19 июля в России. Это минимальный прирост с 29 апреля

Общее число инфицированных достигло 771 546. Вылечились от COVID-19 за последние 24 часа в стране 3481 человек.

Число заразившихся коронавирусом в целом по России заметно снижается

За последние сутки в России выявлено 6109 случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Это минимальный прирост за день после 29 апреля, когда было 5841 заболевший. Ежедневный прирост числа заболевших обновляет минимум за три с половиной месяца в третий раз за эту неделю. Общее число инфицированных достигло 771 546.

За день скончались 95 человек. Это наименьшее число жертв за сутки после 29 июня — тогда было 93 жертвы. Ниже 100 человек смертность за день с тех пор ни разу не снижалась. Всего с начала эпидемии скончались 12 342 человека (1,6%).

Выздоровел за сутки 3481 человек. Всего после коронавируса выздоровели 550 344 человека (71,33%).

В Москве 591 случай заражения коронавирусом за сутки. Это максимум за четыре дня, но четвертый день прирост ниже 600 человек. Общее число инфицированных в городе достигло 233 545 человек. За сутки скончались 14 человек, с начала эпидемии — 4299 человек.

Свердловская область четвертый день подряд занимает второе место по числу выявленных случаев заражения за сутки — 245. В Ханты-Мансийском автономном округе 237, в Нижегородской области 218, в Санкт-Петербурге 202. Больше ста зараженных за день еще в 17 регионах.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о 114 заразившихся и 118 выздоровевших в Новосибирской области за последние 24 часа. В Бердске число инфицированных достигло 145 — плюс 1 за сутки на 19 июля.