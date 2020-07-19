Труп  женщины в чемодане нашли в лесу  у железнодорожной станции

Медики, по предварительным данным, установили отсутствие следов насильственной смерти. Женщина умерла примерно 3 месяца назад. В Бердске труп в чемодане находили в 2018 году.

Труп спрятали в чемодан

В Сергиевом Посаде обнаружили тело женщины. Как стало известно РЕН ТВ, оно находилось в чемодане.

Инцидент произошел в 300 метрах от станции Радонеж в лесу.

Медики, по предварительным данным, установили отсутствие следов насильственной смерти. Женщина умерла примерно 3 месяца назад.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Спрятанный чемодан с трупом молодой женщины в лесу Бердска нашли два года назад. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», убийце суд дал 11 лет колонии.

Алексей Фральцов отправился в колонию строго режима. Летом 2018-го он расправился с Анастасией Феклиной в «приступе ярости», когда она усомнилась в его мужских способностях.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он задушил шнурком от трико девушку, с которой познакомился за несколько дней до трагедии к кафе, тело упаковал в чемодан и спрятал в лесопосадках Нового поселка в Бердске, предварительно забрав золотые украшения на сумму 60 тыс. рублей. В Бердск из Искитима с тяжелой сумкой на колесиках он поехал натакси, заказанное на деньги от продаже в ломбарде золота жертвы.

Подсудимому суд засчитал в срок лишения свободы содержание под стражей с 10 июня 2018 года. Таким образом Фральцов проведет за решеткой еще 10 лет.

В суде он признал вину, но заявил, что действовал спонтанно, в порыве ярости. И перед зачтением приговора попросил прощения у родных и близких жертвы. Известно, что у погибшей остался маленький ребенок.