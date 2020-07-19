Нашли неизвестную свалку в правилах землепользования Бердска: Активисты зовут народ задать по ней вопросы на публичных слушаниях 20 июля

Новый бердский полигон ТКО площадью до 500 000 кв. метров, о котором есть упоминание в документах, возмутил общественников. Они призывают всеми возможными способами не дать утвердить правила.

Жители Бердска против новой мусорной свалки

Активисты движения против появления у бердского кладбища новой мусорной свалки намерены участвовать в публичных слушаниях по правилам землепользования и застройки. Они пройдут в Бердске в понедельник, 20 июля.

Одна из организаторов протестный акций Светлана Рябоконь уверена, что именно на этих слушаниях будет решаться судьба будущего полигона твердых бытовых отходов не в Искитимском районе, против которого она с единомышленниками выступает, а нового — с местом расположения в Бердске.

Активисты изучили бердские правила землепользования и застройки и увидели на странице 82 «с названием Статья 52. Зона складирования и захоронения отходов (ДСп)» (смотри фото ниже).

-Там четко указано — 500 000 кв. метров земли под отходы — свалку и мусороперерабатывающий завод! То есть, если мы допустим эти слушания, власть сочтет слушания проведенными и примет решение о строительстве полигона без нас! — полагает Рябоконь. — Сейчас главное — не допустить принятия решения по землепользованию с установленными там правилами по полигону.

Она намерена задать вопросы на публичных слушаниях: в каком месте будет находиться новая свалка, в какие сроки ее откроют, что будет с существующим полигоном ТКО и другие. Кроме того, общественники намерены выяснить, есть ли в новом генплане города, в соответствие которому приводят правила землепользования и застройки, дорога на строящуюся мусорную свалку у границы Бердска в Искитимском районе.

— Завтра на заднем дворе собираются принять решение по землепользованию, в том числе и по разрешению использования наших земель под полигон! В период короновируса очень активизировалась наша местная власть, для которой, по всей видимости, не указ то, что она же сама от себя и подписала! Нас очень волнует эта очень горячая тема — земля и ее пользование! — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 19 июля Светлана Геннадьевна.

Она убеждена, что, «любые принятые в период пандемии судьбоносные решения не должны приниматься без широкого обсуждения, которое невозможно без присутствия самого народа».

Активисты предлагают:

1. Написать заявление в полицию о нарушении режима изоляции в короновирус властью.

2. Написать своему депутату о своем протесте и потребовать у него от вашего имени голосовать против принятия решения по проекту землепользования в период короновируса без присутствия народа.

3. Прийти 20.07 в 16.00 на площадку за зданием МКУ «УОиМП» по адресу: ул. Горького, 7 и протестовать против принятия решения по данному проекту землепользования.

-Не молчите, люди! Вашу землю используют для своих интересов, не для интересов вас и ваших детей и внуков, — резюмировала Светлана Рябоконь.

Напомним, что начальник градостроительного управления бердской мэрии Дмитрий Есиков пояснял «Курьер. Среда. Бердск», что вопрос мусорного полигона в Искитимском районе на публичных слушаниях 20 июля обсуждать не будут.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 июля противники свалки у бердского кладбища на искитимской земле организовали пикет в СНТ «Марьин лог». Дачники возмущены тем, что им придется жить по соседству с полигоном ТКО, который строится в 900 метрах от их дач, где многие живут круглый год.