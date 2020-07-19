«Мы не второсортные»: против «мужской конституции» и Лукашенко объединились женщины-кандидаты

Президент высказал мнение, что Беларусью может управлять только мужик, так как конституция страны написана не под женщину и общество не готово к национальному лидеру — женщине.

Три женщины объединились против Лукашенко и «мужской конституции»

Три женщины объединились против Лукашенко и фото: Наталия Губернаторова

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника объявили о консолидации усилий в рамках выборной кампании.

В своем заявлении Цепкало прокомментировала недавнее высказывание президента Александра Лукашенко, который высказал мнение, что Беларусью может управлять только мужик, так как конституция страны написана не под женщину и общество не готово к национальному лидеру — женщине, сообщала БелТа.

«Мы — не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами», — цитирует Цепкало РБК.

При этом Тихановская отметила, что решение трех женщин объединиться не связано с заявлениями лидера страны, просто «так вышло».