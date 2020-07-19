Выпал из окна на 4 этаже полуторагодовалый мальчик в Новосибирске. И остался жив

Ребенок госпитализирован в больницу с переломом ребра и травмой легких. Инцидент произошел в Советском районе. С матери взяли объяснения, идет проверка.

В Новосибирской области за 2 дня зарегистрировано 2 факта выпадения детей из окон

В Новосибирской области зарегистрирован второй за эту неделю факт выпадения ребенка из окна квартиры. 18 июля около 17.30 в квартире дома по улице Часовой в Советском районе оставленный без присмотра полуторагодовалый мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку, в результате чего произошло падение с высоты 4 этажа.

Ребенок госпитализирован в больницу с переломом ребра и травмой легких, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Выехавшими на место происшествия инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции №10 «Советский» установлены обстоятельства несчастного случая, взято объяснение с матери ребенка. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичный случай произошел 17 июля в поселке Элитный Новосибирского района с 4-летним ребенком.