Четыре часа искали тело утонувшего в Обском море мужчины спасатели Бердска

66-летний житель Ордынского районе утонул при купании в Новосибирском водохранилище. Вчера, 18 июля, по сообщению сотрудников полиции Ордынского района, при купании в Новосибирском водохранилище, в районе деревни Абрашино утонул 66-летний местный житель. Сегодня утром, как рассказал сайту «Свидетель» водолазный специалист бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Муковкин, на место выехала группа водолазов: Михаил Примаков, Сергей Вейлерт и Виталий Пивоваров. В течение четырёх часов они обследовали большую акваторию. Тело утонувшего мужчины, как уточнил Александр Николаевич, обнаружено в 20 метрах от берега на глубине 3-4 метров и передано полицейским.
66-летний житель Ордынского районе утонул при купании в Новосибирском водохранилище.
Вчера, 18 июля, по сообщению сотрудников полиции Ордынского района, при купании в Новосибирском водохранилище, в районе деревни Абрашино утонул 66-летний местный житель.
Сегодня утром, как рассказал сайту «Свидетель» водолазный специалист бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Муковкин, на место выехала группа водолазов: Михаил Примаков, Сергей Вейлерт и Виталий Пивоваров. В течение четырёх часов они обследовали большую акваторию.
Тело утонувшего мужчины, как уточнил Александр Николаевич, обнаружено в 20 метрах от берега на глубине 3-4 метров и передано полицейским.