Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу: Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие. Новосибирская птицефабрика ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: -водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 40000руб. -тракторист, график сменный, з/п 25000руб. -водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб. -мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб. -мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб. -мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб. -старший мастер цеха УБО, график 5/2, з/п 34500руб. -заместитель руководителя санитарной службы, график 5/2, з/п по договоренности .-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб. -бухгалтер-фактуровщик, график 5/2, з/п 25000 руб. -повар, график 5/2,(скользящий(7.00 до 16.00), з/п 20800руб. -учетчик, график 2/2, з/п 25000руб. -прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб. -укладчик-упаковщик, сменный, з/п 28000руб. -зоолаборант,график 5/2, 18800руб. -рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб. -рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26000руб. -оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб. -птицевод, график 5/2 скользящий, з/п 20000руб. -санитар ветеринарный, график сменный,19000руб. -электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, график 5/2 скользящий, 25000руб. -электрослесарь, график 5/2, з/п 25-27000руб. -электогазосварщик, график 5/2, з/п 21400руб. -слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб. -слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб. -слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб. -кладовщик 2/2, з/п 20000руб. Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам: 8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10 Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельниково, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка. ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА. Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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