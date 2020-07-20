19.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Как привлечь деньги в дом в новолуние 20 июля 2020 года

00:44 20.07.2020 Фото: pxhere.com
1

Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.

Как привлечь деньги в дом в новолуние 20 июля 2020 года
Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Денежные приметы помогут привлечь в жизнь финансовое благополучие и справиться с любыми материальными проблемами.

Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства. В такое время проще всего оставить в прошлом все, что мешало развитию и счастью, а также осуществить давние задумки. Эксперты сайта рекомендуют познакомиться с денежными приметами, которые позволят больше не страдать от нехватки средств к существованию.

  1. В день Новолуния найти монету — к финансовой удаче. Ее сохраняют, чтобы затем показать молодому месяцу и спрятать рядом с порогом дома. Тогда деньги пойдут в карман, а не мимо.
  2. Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.
  3. По примете в день Новолуния монетка, показанная Луне, станет талисманом, притягивающим деньги.
  4. Справиться с финансовыми трудностями поможет крупная купюра. Ее кладут на ночь на подоконник, а затем прячут в укромном месте. Она станет магнитом для финансовых потоков.
  5. Еще одна действенная финансовая примета — в день Новолуния разложить деньги в укромные уголки, а на следующий день приобрести на них необходимые для дома товары. Так получится привлечь материальный достаток в дом.
  6. Поклониться семь раз Новой Луне — к деньгам. Для того чтобы прибыль шла постоянно, в сторону Луны кидают серебряную монетку.
  7. Привлечь деньги получится, если в день Новолуния строить планы, но не начинать ничего нового.
  8. По примете встреченный рассвет и проговоренное вслух желание разбогатеть привлечет в жизнь материальное благополучие. В летний период рассвет лучше всего встречать на природе или на балконе, чтобы увидеть первые лучи Солнца во всей красе.
  9. Еще одна примета — добавить в кошелек эфирное масло, привлекающее достаток. Одной капли будет достаточно. Ее можно нанести на купюру, чтобы сделать ее денежным талисманом, или же смочить маслом ватный диск.
  10. В Новолуние заговаривают воду, чтобы поливать ей растения, привлекающие достаток. Это может быть денежное или долларовое дерево, которые украсит интерьер и будет символом материального благополучия.

В день Новолуния принято проводить обряды, направленные на очищение. Для этого можно использовать соль, которой натирают тело, а затем помыться прохладной водой, чтобы смыть с себя негативные программы и избавиться от отрицательного воздействия извне. Кроме того, в день Новолуния привлечь деньги можно благодаря изготовлению денежных талисманов для дома, чтобы финансовый поток не иссякал.

Источник: dailyhoro.ru

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая зарплата для вас является приемлемой? Вам хватает денег?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп для женщин с 20 по 27 июля 2020. Узнайте скорее о сюрпризах последней недели месяца
01:16 20-07-2020
Гороскоп для женщин с 20 по 27 июля 2020. Узнайте скорее о сюрпризах последней недели месяца
Как привлечь деньги в дом в новолуние 20 июля 2020 года
00:44 20-07-2020
Как привлечь деньги в дом в новолуние 20 июля 2020 года
Гадали на свою смерть в день Авдотьи Сеногнойки 20 июля. Что еще принято делать в этот день, узнай!
00:20 20-07-2020
Гадали на свою смерть в день Авдотьи Сеногнойки 20 июля. Что еще принято делать в этот день, узнай!
БердскСамые сильные и уверенные в себе зодиакальные знаки. Их всего 4 - ты среди них? 227
22:56 19-07-2020
Самые сильные и уверенные в себе зодиакальные знаки. Их всего 4 - ты среди них?
БердскГубернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска 25
22:55 19-07-2020
Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска
БердскКак и кто получит новую выплату в 21 тыс. рублей от Путина с 15 июля 2020 в России 15
22:49 19-07-2020
Как и кто получит новую выплату в 21 тыс. рублей от Путина с 15 июля 2020 в России
БердскВ пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет 27
22:45 19-07-2020
В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 67
22:40 19-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
БердскМы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области 226
22:37 19-07-2020
Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области
БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 223
22:37 19-07-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?