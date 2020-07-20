Как привлечь деньги в дом в новолуние 20 июля 2020 года

Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.

Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Денежные приметы помогут привлечь в жизнь финансовое благополучие и справиться с любыми материальными проблемами.

Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства. В такое время проще всего оставить в прошлом все, что мешало развитию и счастью, а также осуществить давние задумки. Эксперты сайта рекомендуют познакомиться с денежными приметами, которые позволят больше не страдать от нехватки средств к существованию.

В день Новолуния найти монету — к финансовой удаче. Ее сохраняют, чтобы затем показать молодому месяцу и спрятать рядом с порогом дома. Тогда деньги пойдут в карман, а не мимо. Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток. По примете в день Новолуния монетка, показанная Луне, станет талисманом, притягивающим деньги. Справиться с финансовыми трудностями поможет крупная купюра. Ее кладут на ночь на подоконник, а затем прячут в укромном месте. Она станет магнитом для финансовых потоков. Еще одна действенная финансовая примета — в день Новолуния разложить деньги в укромные уголки, а на следующий день приобрести на них необходимые для дома товары. Так получится привлечь материальный достаток в дом. Поклониться семь раз Новой Луне — к деньгам. Для того чтобы прибыль шла постоянно, в сторону Луны кидают серебряную монетку. Привлечь деньги получится, если в день Новолуния строить планы, но не начинать ничего нового. По примете встреченный рассвет и проговоренное вслух желание разбогатеть привлечет в жизнь материальное благополучие. В летний период рассвет лучше всего встречать на природе или на балконе, чтобы увидеть первые лучи Солнца во всей красе. Еще одна примета — добавить в кошелек эфирное масло, привлекающее достаток. Одной капли будет достаточно. Ее можно нанести на купюру, чтобы сделать ее денежным талисманом, или же смочить маслом ватный диск. В Новолуние заговаривают воду, чтобы поливать ей растения, привлекающие достаток. Это может быть денежное или долларовое дерево, которые украсит интерьер и будет символом материального благополучия.

В день Новолуния принято проводить обряды, направленные на очищение. Для этого можно использовать соль, которой натирают тело, а затем помыться прохладной водой, чтобы смыть с себя негативные программы и избавиться от отрицательного воздействия извне. Кроме того, в день Новолуния привлечь деньги можно благодаря изготовлению денежных талисманов для дома, чтобы финансовый поток не иссякал.

Источник: dailyhoro.ru