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Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

10:23 20.07.2020
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Ждем фотографии ваших дачных красот до 27 июля. Фото будут опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск» 29 июля 2020 года.

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Фото принимаем до 27 июля
Сюжет: Фотомарафоны
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»Ещё 67 новостей

Поделитесь с другими плодами своего труда — покажите, как можно благоустроить свой участок, сделать красивый уголок с любовью и душой. Мы начинаем новый фотомарафон «Дачная сказка». Посмотрите, какой цветник у Ларисы Юрьевны, первой участницы нашего фотомарафона. Ждем фотографии и ваших дачных красот.

Фото принимаем до 27 июля на электронную почту bkurer@mail.ru. Все фотографии будут опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск» 29 июля 2020 года.

Торопитесь — осталось 2 недели, чтобы попасть в историю города с вашей прекрасной дачей, которую точно нельзя скрывать. Пусть ваши труды, ваша дачная сказка станут всеобщим достоянием! Удачи!

Дачная сказка Нины Красноперовой

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

Дачная сказка Анастасии Владыко

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

Дачная сказка Нины Маркиной

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

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