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Обсуждать новую мусорную свалку с горожанами не собирается власть Бердска

16:03 20.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На публичных слушаниях 20 июля речь пойдет о бердских правилах землепользования и застройки. А новый полигон ТКО строят на территории Искитимского района. Но дорога к свалке бердская.

Обсуждать новую мусорную свалку с горожанами не собирается власть Бердска
Публичные слушания в пандемию коронавируса проходят в Бердске на улице
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Обсуждать новую мусорную свалку с горожанами не собирается власть Бердска

Право на ответ: «Администрация Бердска обсуждает вопросы строительства полигона и собирается обсуждать в дальнейшем»Обсуждать новую мусорную свалку с горожанами не собирается власть БердскаЕщё 83 новостей

На 20 июля в Бердске назначены публичные слушания по правилам землепользования и застройки города. Речь идет о приведении правил в соответствие с принятым недавно новым генеральным планом развития Бердска на ближайшие 25 лет.

— Правила разработаны. И первый этап — это проведение публичных слушаний. Мы должны выслушать мнения людей. Это требования Градостроительного кодекса, — пояснил 17 июля «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков.

Он пригласил бердчан прийти на публичные слушания в понедельник, 20 июля, в 16.00, которые пройдут на заднем дворе управления образования по адресу: ул. Горького, 7 и высказать свои предложения и замечания. Обсуждение проходит на улице из-за ограничений на массовые мероприятия в связи с коронавирусом. До пандемии публичные слушания проходили в конференц-зале горадминистрации (ул. Горького, 9).

По словам Есикова речь о свалке, которую начали строить у бердского кладбища в Искитимском районе, на запланированных публичных слушаниях не пойдет:

— Даже близко таких разговоров не будет. Потому что это, во-первых, не наша территория, а соседнего района. Во-вторых, мы планируем обсуждать территорию Бердска — наши зоны, приводим правила землепользования и застройки в соответствие генплану, утвержденному в этом году.

Он напомнил, что объявление о публичных слушаниях появилось еще месяц назад. За это время горожане имели возможность познакомиться с ними в холле администрации.
— Люди приходят, смотрят, задают вопросы, мы все это фиксируем. И на публичных слушаниях выслушаем их мнения, — констатировал Дмитрий Сергеевич.

Активисты, протестующие против появления новой мусорной свалки «под носом у Бердска», сожалеют, что эта тема обсуждалась в Искитиме без их участия еще в мае 2020 года. Но хотят поинтересоваться дорогой к свалке, которая все-таки проходит по бердской земле. С большой долей вероятности общественники придут на публичные слушания, чтобы задать свои вопросы, заявила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Слесарева. Для нее это не праздный вопрос. Ее дом находится в 500 метрах от будущего полигона ТКО.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», известии о строительстве мусорного полигона у бердской границе взбудоражило общественность. Ее противники встают в пикеты, собирают подписи единомышленников, создали протестную петицию и фонд борьбы со свалкой, пишут губернатору и президенту. «Курьер. Среда. Бердск» получил ответы на запросы из региональной власти. Вроде, строительство незаконно. Но окончательного решения о запрете нет.

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От редакции

Свалка будет?

Сибиряк, 17 июля 2020 14:32
Я задам вопрос, да и многие могут спросить: А в каком документе заложено строительство асфальтной дороги по ул.Полевой, мимо кладбища в сторону села Маяк?
И буду голосовать против таких правил.
Злой, 17 июля 2020 16:31
По трассе в сторону Барнаула столько пустой земли...
Почему там нельзя эти полигоны строить, а обязательно под боком у Бердска?
Аноним, 18 июля 2020 07:41
В Шиесе в суд подавали иск администрация другого района. Все эти прикормленные общественники вызывают чувство недоумения, так скажем
Аноним, 18 июля 2020 09:27
Будет свалка
Это как с пенсионной реформой....
Это как в басне про ягненка и волка....
Аноним, 18 июля 2020 09:33
Силу можно перебить только другой силой.
Ситуацию со свалкой может спасти только если соседний участок купит олигатор под дачу , или военные захотят шахту построить или найдут золото и алмазы, или как с нефтезаводиком вышло.
Ну или у кого то из цепочки здоровье ухудшится и цепочка развалится.
Но это маловероятно.
Аноним, 18 июля 2020 14:28
На 20 июля в Бердске назначены публичные слушания по правилам землепользования и застройки города. Речь идет о приведении правил в соответствие с принятым недавно новым генеральным планом развития Бердска на ближайшие 25 лет.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/17/582984-obsuzhdat-novuyu-musornuyu-svalku-s-gorozhanami-ne-sobiraetsya-vlast-berdska
Похоже, что и судьбу поля на Южном будут рассматривать? Как говорил в прошлом году Каравайцев.
Южане, собираемся?
Аноним, 19 июля 2020 19:28
"На 20 июля в Бердске назначены публичные слушания по правилам землепользования и застройки города. Речь идет о приведении правил в соответствие с принятым недавно новым генеральным планом развития Бердска на ближайшие 25 лет."

Вы предлагаете обсуждать "планирование" свалки на территории Бердска на 25 лет вперёд? Если жители Бердска позволят себя похоронить на областной свалке с названием Бердск и позволят глумиться над своими умершими пращурами, позволяя сыпать грузовиками областной мусор на их могилы, то у нас, жителей Бердска, больше не останется 25 лет жизни на территории областной свалки Бердск и вся остальная болтовня, это лишь шелуха которая разлетится после официального превращение жителей Бердска в статус бомжей живущих на свалке в буквальном смысле прописанных на мусорных кучах, умирающих повально от онкологии и все дома и квартиры Бердска по стоимости, в миг прировняются к стоимости тыквы, потому нет дураков покупать квадратные метры на территории свалки Бердск!
Анон, 19 июля 2020 20:11
Предатели...
Аноним, 19 июля 2020 23:28
здрасьте приехали! по-тихому решили
Аноним, 19 июля 2020 23:29
где кто подписи против свалки собирает? или уже хотим как в Хабаровске?
Аноним, 20 июля 2020 09:02
Бердскую власть на "Полигон"!
Аноним, 20 июля 2020 14:43
Бердскую власть в отставку до того как построят полигон.
Гость, 20 июля 2020 11:56
Вот точно так же и горбачёв "ни с кем не собирался обсуждать", а потом "его СССР" никто не вышел защищать!
Аноним, 20 июля 2020 12:33
Фактор развода Б.Н.Ельциным не забудьте? Речи были. И защита Белого дома. Что в итоге?
Аноним, 20 июля 2020 14:42
Тогда уже нужен митинг против таких управляющих.
Аноним, 20 июля 2020 16:43
Интересно, а кому нужна ТАКАЯ власть? Место этой стайке в том самом полигоне.

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