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Градусников, оборудования и лекарств достаточно для лечения больных COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр Хальзов

22:17 20.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Сведения о количестве медицинского оборудования и количество противовирусных препаратов регулярно подаются в прокуратуру Бердска.

Градусников, оборудования и лекарств достаточно для лечения больных COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр Хальзов
36 аппаратов для дезинфекции сейчас находятся в пульмонологии Бердска
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Градусников, оборудования и лекарств достаточно для лечения больных COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр Хальзов

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Во всех историях из пульмонологии Бердска можно увидеть красной нитью прослеживающуюся нехватку: нехватку медикаментов, градусников, дезинфицирующих средств и противовирусных препаратов. Однако у Минздрава Новосибирской области сведения другие:

— В ГБУЗ НСО «БЦГБ» имеется необходимый запас лекарственных препаратов для лечения как новой коронавирусной инфекции COVID-19, так и внебольничной пневмонии. Информация о наличии в отделениях ГБУЗ НСО «БЦГБ» медицинского оборудования, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующих средств еженедельно предоставляется в прокуратуру Бердска Новосибирской области.

Пульмонологическое отделение организовано и оснащено в соответствии с требованиями приказа 198н. В пульмонологическом отделении БЦГБ имеются в наличии 34 бактерицидных облучателя, включая 6 передвижных, которые обеспечивают обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях в постоянном режиме, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 15 июня.

Также, по словам министра, в ЦГБ Бердска имеется достаточное количество бесконтактных градусников, какое именно – неизвестно. Напомним, медсестра пульмонологического отделения ЦГБ Бердска, связавшаяся с редакцией «Курьер. Среда. Бердск»,рассказала, что в пульмонологии 12 градусников. Достаточно ли этого на 30 пациентов? Судя по ответу министра здравоохранения, да.

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От редакции

Есть ли толк в запросах?

Аноним, 20 июля 2020 09:26
Конечно нет, нужно видео снимать. А так все хорошо ви нашем королевстве
Аноним, 20 июля 2020 10:07
Очередная отписка Хальзова, что все у нас замечательно. Хотелось бы мнение и комментарии медработника и больных услышать-действительно ли все из перечисленного имеется в пульмонологии. А толк в запросах, конечно, есть, надо это осиное гнездо в лице руководства БЦГБ почаще ворошить, глядишь и изменения появятся!
Аноним, 20 июля 2020 11:39
НВР:
Отписки одни , мне вот другое интересно мы что в судане живем, что вопрос о градусниках вообще имеет место быть !!! Больше волнует вопрос, что с новыми препаратами от ковида , тот же авифавир хваленый еще в июне должен был поступать в регионы, где он?
Гость, 20 июля 2020 12:16
Да какой авифавир! Господин министр кое как за градусники отчитался перед прокуратурой! Ату его! Ату!!ну а если серьезно то все правильно сделал Курьер! Пусть отчитывается, раз не может у себя под боком порядок навести!!! Чем больше его трясти тем больше и Дробинской достанется! Согласен, видеоматериал это уже серьезный док.
Гость, 20 июля 2020 12:23
....а кстати!! Сегодня же простыни 14400 шт. Должны поступить! Курьер! Вам то они наверно не соврут,пришли или нет?
Аноним, 21 июля 2020 06:42
Градусники,возможно,стоят где то Но мы их в глаза не видели В выходной день вообще температуру не измеряли,юлаго заведующая в воскресенье пришла на обход и померяла температуру и сатурациюПро постельное белье-в принципе все нормально ,не новое,но вполне приличное,больничное Таблетки перестали выдавть вообще,да и раньше выдавали через раз-то дадут,то не дадут-закончились

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