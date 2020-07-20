Градусников, оборудования и лекарств достаточно для лечения больных COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр Хальзов

Сведения о количестве медицинского оборудования и количество противовирусных препаратов регулярно подаются в прокуратуру Бердска.

36 аппаратов для дезинфекции сейчас находятся в пульмонологии Бердска

Во всех историях из пульмонологии Бердска можно увидеть красной нитью прослеживающуюся нехватку: нехватку медикаментов, градусников, дезинфицирующих средств и противовирусных препаратов. Однако у Минздрава Новосибирской области сведения другие:

— В ГБУЗ НСО «БЦГБ» имеется необходимый запас лекарственных препаратов для лечения как новой коронавирусной инфекции COVID-19, так и внебольничной пневмонии. Информация о наличии в отделениях ГБУЗ НСО «БЦГБ» медицинского оборудования, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующих средств еженедельно предоставляется в прокуратуру Бердска Новосибирской области.

Пульмонологическое отделение организовано и оснащено в соответствии с требованиями приказа 198н. В пульмонологическом отделении БЦГБ имеются в наличии 34 бактерицидных облучателя, включая 6 передвижных, которые обеспечивают обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях в постоянном режиме, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 15 июня.

Также, по словам министра, в ЦГБ Бердска имеется достаточное количество бесконтактных градусников, какое именно – неизвестно. Напомним, медсестра пульмонологического отделения ЦГБ Бердска, связавшаяся с редакцией «Курьер. Среда. Бердск»,рассказала, что в пульмонологии 12 градусников. Достаточно ли этого на 30 пациентов? Судя по ответу министра здравоохранения, да.