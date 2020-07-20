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Чем привлечет туристов Новосибирская область? Что интересно для них в Бердске?

16:01 20.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Например, лечебные грязи, рапа и спа-зоны. У соседей в Искитимском районе водопад Бучило, памятник природы областного значения Бердские скалы.

Чем привлечет туристов Новосибирская область? Что интересно для них в Бердске?
Живописные базы отдыха и условия для проведения соревнований по парусному спорту Обского моря

Туристический потенциал Новосибирской области представлен на федеральном уровне – минэкономразвития региона направлены предложения по развитию туриндустрии, которые могут лечь в основу национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», разрабатываемого в РФ. В числе перспективных направлений туристической отрасли региона санаторно-курортный туризм – в этой сфере будут работать организации, предлагающие уникальные оздоровительные факторы, такие как лечебные грязи и глины, рапу, минеральные воды, спа-зоны и многое другое, сообщает сайт правительства.
Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников 17 июля на пресс-конференции рассказал о развитии и продвижении внутреннего туризма в Новосибирской области. В частности, он подчеркнул, что в настоящее время около 100 санаториев и баз отдыха Новосибирской области готовы принять гостей после снятия ограничений по коронавирусу.

«Развитие внутреннего туризма Новосибирской области является одним из приоритетных направлений экономики региона. В 2019 году налоговая отдача отрасли составила 2,8 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателей 2018 года. Объем оказанных туристических услуг на территории Новосибирской области в 2019 году достиг свыше 9,6 млрд рублей. Эти показатели говорят о том, что отрасль активно развивается. Крупнейшими сегментами отрасли в Новосибирской области являются туристские, санаторно-оздоровительные услуги, медицинский туризм», – подчеркнул Лев Решетников.

Министр отметил, что сложившаяся ситуация, конечно, внесла свои коррективы в работу туристического направления. Однако при этом пауза, связанная со сложившейся ситуацией, позволила рассмотреть новые возможности для отрасли, в том числе, в интернет-пространстве. В 2020 году продолжается продвижение туристического потенциала Новосибирской области, в том числе через мобильное приложение «Новосибирская область», туристический портал региона, в социальных сетях.

Современный туристический потенциал Новосибирской области включает 407 туристических фирм, 64 хостела, 22 гостиницы, 23 санаторно-курортные организации, 76 баз отдыха. В сфере медицинского туризма драйверами отрасли в Новосибирской области являются такие учреждения, как НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина, микрохирургия глаза им академика С.Н. Федорова, ННИИТО им. Л.Я. Цивьяна и др. Все эти учреждения обладают современной базой оборудования, располагают инновационными технологиями и имеют лучшие команды врачей.

В сфере оздоровительного туризма работают санаторно-курортные организации, предлагающие уникальные лечебные факторы, такие как лечебные грязи и глины, рапу, минеральные воды, спа-зоны, многопрофильное лечение и комплексы профилактических процедур.

В числе наиболее интересных туристских достопримечательностей региона Абрашинский карьер, расположенный недалеко от Ордынского района и располагающий базой отдыха, условиями для ловли форели и дайвинга, доступный в любое время года водопад Бучило в Искитимском районе, пляжные зоны, живописные базы отдыха и условия для проведения соревнований по парусному спорту Обского моря (возможно, это о Бердске — редакция), памятник природы областного значения Бердские скалы в Искитимском районе, Караканский бор, располагающийся вдоль моря на территории трех районов.

Лев Решетников акцентировал внимание на важности имиджевого продвижения туристического потенциала региона. Министерством экономического развития разрабатывается система туристской навигации по всей Новосибирской области, в том числе на английском и китайском языках, которая позволит позиционировать регион как туристический центр Сибири.

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От редакции

Что будет интересно в Бердске туристу?

Аноним, 18 июля 2020 09:41
НВР:
О многое: матерящаяся молодежь.,неадекваты, пьян и т.д. на берегах
Аноним, 18 июля 2020 10:03
Свалка возле кладбища
Аноним, 18 июля 2020 11:48
Сборище ржавых, вонючих параходов и гнилой пирс вместо пляжа, набережной и скейт парка.
Raven, 18 июля 2020 13:57
Отсутствием свободного доступа к береговой линии, свалкой, корытами Илющенко, убитыми дорогами, бездействием полиции, разгулом гопоты, отсутствием нормальной медицинской помощи, доступной наркотой. Весь "супер" курортный набор
Raven, 18 июля 2020 13:58
И ещё трэш-острог
Аноним, 18 июля 2020 22:42
Это не острог - это сарай в стиле Хай-Так.
А скоро вместо него будет жилой комплекс "Бердчанка".
Аноним, 18 июля 2020 17:33
Ничего кроме берега не привлекает туристов.
Covid-19, 18 июля 2020 18:23
Пожалуй, соглашусь. Те же алтайцы, которым наскучила горная местность, не найдя более доступной береговой линии в окрестностях Новосибирска, давно облюбовали бердские берега. Встречал тут туристов даже из Кемеровской области, где нет подобных пейзажей.
Аноним, 18 июля 2020 22:39
В Америке, когда штормом смыло песок на пляжу, они привезли новый.
У нас вместо песка кругом трава, кусты, овраги, заботы, сваи, вонючие илющенковые параходы.
А мог бы быть второй сибирский Майами бич.
Все данные для этого есть.
Реки, леса, заготовки под пляжи, дороги.
Но есть проблема.
Элита, которая могла бы посодействовать делу, отдыхает в первом Майами бич и Бердск ей фиолетово.
Аноним, 18 июля 2020 22:42
Битком забита машинами береговая линия микрорайона. Не хожу туда на выходных.
Аноним, 18 июля 2020 23:46
На въезде в город можно повесить два плаката ( желательно напротив креста)
Первый - «Бердск горд герой запомоенноых реформаторов и юмористов»
А второй - «все на тропу здоровья» ( и мелкими буквами телефон увд с вопросом, где торгуют наркотиками)
Аноним, 19 июля 2020 09:45
Там, около креста, с букв конструкции "Бердск" слезла краска. Скорее всего не выдержала выхлопов машин с трассы. Так живописно лохмотья кудрявятся. С Бердска слез лоск
Аноним, 19 июля 2020 10:09
Т.е. «Секс, наркотики и рок-н-ролл»?
Аноним, 19 июля 2020 20:12
НВР:Что будет интересно в Бердске туристу?

Любому туристу приехавшему в новое место, ВСЕГДА будет ИНТЕРЕСНА его ИЗЮМИНКА, то чем ОТЛИЧАЕТСЯ от всего остального, что потянет его вернутся снова и снова! В Бердске все изюминке выковыривали(ЛЕСА-СОСНОВЫЙ Бор-СИБИРСКИЕ ДЕРЕВЬЯ), приватизировали(БЕРЕГА Бердска) или окончательно загадили ныне действующая свалка у Морозова, смердящий ХИМЗАВОД, ЖУТКОЕ качество ПИТЬЕВОЙ воды АГРОЛЕС(ОБЛАСТНАЯ СВАЛКА Бердск)!!! Областная свалка Бердска отобьёт последние желание попасть в Бердск , даже у самого отпетого оптимиста на всю голову навсегда! Господа власть имущие приложили максимум усилий , чтобы уничтожить Бердск окончательно...
Марыля, 19 июля 2020 21:40
Город окружённый водой, нет ни набережной, ни кемпинговых прибрежных зон, ни природных парков, моста автомобильного через Гуменку-у нас нет "хозяина", который был бы заинтересован все это осуществить. На Алтае есть! У нас могут только воровать, засирать, врать!!!
Гость, 20 июля 2020 10:59
Последний дикий пляж на водозаборе перекрыли шлагбаумом. Там песок вывозили два года, так что там от пляжа мало что осталось. Корявый подъезд никто ровнять не собирается похоже?! Временщики: сорвать и бросить!

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