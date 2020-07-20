Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома «Бердск-Центральный». Смотрите

18 июля 2020 года. Около 11.30. На видео видно, что самолеты после взлета и пролета над бердскими могилами только над будущей свалкой начинают набор высоты.

Самолеты над свалкой

18 июля 2020 года. Около 11.30. На видео видно, что самолеты после взлета и пролета над бердскими могилами только над будущей свалкой начинают набор высоты.

А работы, во всяком случае геодезические, ведутся на полигоне и сегодня, в субботу 18 июля 2020 года.

