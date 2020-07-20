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Как и кто получит новую выплату в 21 тыс. рублей от Путина с 15 июля 2020 в России

22:49 20.07.2020 Фото: pixabay
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Чтобы получить новые выплаты от государства, россиянин-заявитель должен соответствовать ряду условий.

Как и кто получит новую выплату в 21 тыс. рублей от Путина с 15 июля 2020 в России
Речь идет о торговле, большинстве услуг, общественном питании, индустрии красоты, спорте и туризме
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Как и кто получит новую выплату в 21 тыс. рублей от Путина с 15 июля 2020 в России

Как и кто получит новую выплату в 21 тыс. рублей от Путина с 15 июля 2020 в РоссииОтсрочку и рассрочку по уплате налогов на 2 млн 200 тыс получили предприниматели Бердска. Узнай, можешь ли получить тыЕщё 108 новостей

Новые выплаты из госбюджета начнут выделять россиянам 15 июля. Эти деньги призваны поддержать российских предпринимателей в период эпидемии. Первая выплата, объем которой составляет 15 тыс. рублей, является субсидией, которую бизнесмен сможет потратить на работу по дезинфекции помещения и профилактику заражения коронавирусом на рабочих местах, пишет ЭС.

Эти деньги предназначены бизнесу, работа которого основывается на взаимодействии людей. Речь идет о торговле, большинстве услуг, общественном питании, индустрии красоты, спорте и туризме.

Размер второй выплаты будет зависеть от количества сотрудников у предпринимателя. На каждого человека в штате бизнесмен будет получать 6,5 тыс. рублей. В случае отсутствия работников предприниматель получит только первую выплату.

Чтобы получить новые выплаты от государства, россиянин-заявитель должен соответствовать ряду условий. Так, субсидии предоставляются только представителям малого и среднего бизнеса. При этом у юридического лица, на имя которого подается заявление о выплатах, не должно быть задолженностей по налогам и другим сборам на сумму более 3 тыс. рублей. Также юрлицо не должно находиться в процессе банкротства и ликвидации – это покажет, что компания работает нормально и выполняет законные обязательства перед государством.

Узнать, положены ли субсидии вашей компании, можно на официальных ресурсах Федеральной налоговой службы (ссылка). Там же можно подать электронное заявление. С 15 июля налоговые органы РФ принимают заявления и в бумажном виде.

Предоставление новых субсидий будет продолжаться до 15 августа. Выплаты стали частью масштабных мер поддержки российского бизнеса в сложных условиях на фоне эпидемии коронавируса. Ранее в кабмине заявили об отсрочке выплат процентов по льготным кредитам для компаний, работающих в сельском хозяйстве – на эти цели из бюджета России выделено 10 млрд рублей на два года.

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От редакции

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Аноним, 19 июля 2020 00:31
Смешно и весело
Аноним, 19 июля 2020 01:22
А пенсионерам баранку с бубликом!
Аноним, 19 июля 2020 02:58
НВР:
Бегу к кассе...
Аноним, 19 июля 2020 03:15
НВР:
Пока нет.
Аноним, 19 июля 2020 09:08
а старики пускай помрут
Аноним, 19 июля 2020 09:29
А пенсионерам с пенсией 7.560 и в период пондемии ,считавшихся "как работающие",в возрасте 66лет,даже доплаты до минималки не имеющих.Что нам?Еле выживших,вообще ничего ИП.Где понимание?
Дес, 19 июля 2020 10:15
Пенсионеры, поголовно за действующую власть, пусть пожимают плоды.
одной рукой дают а двумя загребают., 19 июля 2020 11:08
Ростовский предприниматель
Аноним, 19 июля 2020 11:16
А матерям одиночкам ростите Как цветочки в поле
Аноним, 19 июля 2020 12:32
НВР:
А почтальоны?
Аноним, 19 июля 2020 13:29
НВР:
Оо бесплатный сыр!
Пётр, 19 июля 2020 13:55
Так выплата от путина или от государства? Была Сталинская премия которая платилась из его личных средств. С этим всё понятно. Или путин тоже личные деньги раздаёт?
Тагир, 19 июля 2020 17:46
Выплаты от государства,но от имени Путина
Анон, 19 июля 2020 19:28
А как же те кто лишился работы, типа вставай на биржу получай мрот он даже меньше 15тыс. А те кто все это время работал рискуя жизнью, постоянно контактируя с людьми, те кто не подошел под "выходные с сохранением зп"? Все говорят о врачах, учителях типо они самые голодные(что уже давно не так), а как же например водители общественного транспорта,почтальоны, курьеры и.т.д. у них что стала большая з.п., а они то все это время работали(и многим з.п. порезали), им государство помочь не хочет? Нет, теперь гос. даст помощь бизнесу, тем кто несет риски но и забирает большую часть доходов но никак не рядовым работникам. Театр обсурда...
Иван, 19 июля 2020 23:27
А вот мне государственные деньги ненужны.
Как на птичьем базаре раскудахтались, некрасиво, нехорошо, стыдно, работать не советую ибо этот путь тупик во мраке.
ДержитесЬ, хорошего настроения.
Аноним, 20 июля 2020 02:08
НВР:
Я И,П. Работающая пенсионерка... И мне ответ ,,Не положено,,. Из этого исходит,что так можно ответить каждому И.П. главное пообещать
Аноним, 20 июля 2020 05:25
НВР:
Каким предпринимателям добавлять деньги???яони и так жируют на машинах по пять миллионов ездят.а бабушки милостеньку просят!!!Я бы им капейки биздельникам и ворам недала!!!Пусть бамбке выращивают!!!Фиг им а нидегьги!!!
Гость, 20 июля 2020 08:47
Пивнушкам и букмекерам??!

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