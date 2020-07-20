Гремят митинги все выходные дни в поддержку Фургало на Дальнем Востоке

Люди поддерживают арестованного губернатора Хабаровского края. На акциях есть задержанные. Участники развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона.

Люди поддерживают арестованного губернатора Хабаровского края

Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс». Накануне жители города также выходили на улицу с плакатами в поддержку политика. В Хабаровске акции проходят с 11 июля.

В Хабаровске митинг на площади имени Ленина у здания правительства начался около 12.00 по местному времени (5.00 мск). Несанкционированная акция началась и в Комсомольске-на-Амуре. Также акция в поддержку Фургала проходит во Владивостоке у памятника «Борцам за власть Советов». Участники развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. Полиция по громкой связи предупреждает об ответственности за несанкционированные митинги. Одновременно на площади проходит сельхозярмарка.

На акциях есть задержанные. Так, во Владивостоке задержали двух человек, сообщает портал vl.ru. Это Георгий Какабадзе и Анна Мельникова. По данным портала, «официально за участие в несанкционированном митинге к административной ответственности привлекли троих человек», не уточняя подробности. «ОВД-инфо» также сообщает, что, кроме Мельниковой и Какабадзе, задержан еще один участник акции. Мельникова говорит, что его ударили при задержании. Портал пишет, что его фамилия Рассель. Полиция утверждает, что, кроме Мельниковой и Какабадзе, никого не задерживали, передают vl.ru и «ОВД-инфо». О задержаниях в Хабаровске не сообщается.

Вчера во Владивостоке на акцию вышли 100-300 человек. Сегодня, 19 июля, к 12:42 в шествии участвовали 100 человек. ТАСС указывает, что около 12:00 на центральную площадь вышли и жители Хабаровска. Корреспондент агентства насчитал около 50 участников.

Жители Хабаровска вторую неделю выходят на улицы в знак поддержки Фургала и с требованиями перенести суд из Москвы в Хабаровск. Губернатора задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х гг. и покушении на их жизнь. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает.

18 июля в Хабаровске прошла самая массовая из акций в поддержку политика. По оценке «Коммерсанта», «в пиковый момент» в шествии принимали участие до 50 000 человек. Мэрия говорит, что в акции приняли участие до 10 000 человек.