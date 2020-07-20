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Гремят митинги все выходные дни в поддержку Фургало на Дальнем Востоке

09:45 20.07.2020 Фото: vedomosti.ru
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Люди поддерживают арестованного губернатора Хабаровского края. На акциях есть задержанные. Участники развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона.

Гремят митинги все выходные дни в поддержку Фургало на Дальнем Востоке
Люди поддерживают арестованного губернатора Хабаровского края

Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс». Накануне жители города также выходили на улицу с плакатами в поддержку политика. В Хабаровске акции проходят с 11 июля.

В Хабаровске митинг на площади имени Ленина у здания правительства начался около 12.00 по местному времени (5.00 мск). Несанкционированная акция началась и в Комсомольске-на-Амуре. Также акция в поддержку Фургала проходит во Владивостоке у памятника «Борцам за власть Советов». Участники развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. Полиция по громкой связи предупреждает об ответственности за несанкционированные митинги. Одновременно на площади проходит сельхозярмарка.

На акциях есть задержанные. Так, во Владивостоке задержали двух человек, сообщает портал vl.ru. Это Георгий Какабадзе и Анна Мельникова. По данным портала, «официально за участие в несанкционированном митинге к административной ответственности привлекли троих человек», не уточняя подробности. «ОВД-инфо» также сообщает, что, кроме Мельниковой и Какабадзе, задержан еще один участник акции. Мельникова говорит, что его ударили при задержании. Портал пишет, что его фамилия Рассель. Полиция утверждает, что, кроме Мельниковой и Какабадзе, никого не задерживали, передают vl.ru и «ОВД-инфо». О задержаниях в Хабаровске не сообщается.

Вчера во Владивостоке на акцию вышли 100-300 человек. Сегодня, 19 июля, к 12:42 в шествии участвовали 100 человек. ТАСС указывает, что около 12:00 на центральную площадь вышли и жители Хабаровска. Корреспондент агентства насчитал около 50 участников.

Жители Хабаровска вторую неделю выходят на улицы в знак поддержки Фургала и с требованиями перенести суд из Москвы в Хабаровск. Губернатора задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х гг. и покушении на их жизнь. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает.

18 июля в Хабаровске прошла самая массовая из акций в поддержку политика. По оценке «Коммерсанта», «в пиковый момент» в шествии принимали участие до 50 000 человек. Мэрия говорит, что в акции приняли участие до 10 000 человек.

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От редакции

Молодцы?

Николай, 20 июля 2020 10:05
Когда мы просматриваем видио о протестах в защиту Фургала, подозреваемого в убийствах, хотелось бы понять, в чём его феномен. Ведь за последние годы посадили несколько губернаторов и высокопоставленных лиц, кроме радости у народа других эмоций у людей это не вызвало. Если бы арестовали Травникова, никто бы не заметил. В Хабаровске жители увидели отношение власти другое в лице Фургала, в отличии от того, которому мы привыкли: развитие крупного бизнеса в ущерб экологии, разворовывание бюджетов городов, убийство путём оптимизации образования и здравоохранения, банкротсво предприятий и уничтожение рабочих мест и тд. Люди не могут добиться, чтобы руководители их услышали. Если в городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и др) основная ударная сила протеста молодёжь с образованием ЕГЭ, которые в 90-е или не жили, или были в не в дееспособном возрасте, то в Хабаровске подтянулся средний класс. Он не может себя реализовать в современных условиях , влачит нищенское существование. Это не только влияние из вне (СМИ 5 колонны, провокатора Навального, социальных сетей ), но и то, что достало. Пример, у нас в Бердске власть услышала просьбу сделать участок дороги, фото которого было размещено в газете Курьер.Среда.Бердск, выделили 6,6 млн рублей депутатских денег. Отдали эти деньги мастеру "золотая голова", который сделал ремонт не в том месте, где более 25 лет ямы и ухабы (он по воронкам и ухабам навёл разделительную полосу). У меня желание: фото этой разметки выслать Травникову, что-бы он приехал к кладбищу, посмотрел Захарову в глаза и понял, с кем он работает! Я думаю губернатору будет не смешно.
Аноним, 20 июля 2020 10:17
НВР:
Если гремят значит кому то это надо и понятно кому , очередное доказательство что москва там ничего не решает ,местные авторитеты с 90-ых держат весь рынок леса , рыбы и металла , никто им не указ. Фургал это еще начало, если он заговорит боюсь там отдельную тюрьму строить придется, от этого спрута.Не может у нас честный порядочный человек к тому же бизнесмен дойти сам до губернатора не замаравшись.
Аноним, 20 июля 2020 10:35
НВР:
Нет, потому что если он преступник, причём по тяжким статьям,то должен сидеть в тюрьме. Так можно за всех уголовников на митинги выходить, давайте их всех выпустим, а лучше садить не будем?!?! Минусуйте,поддерживающие фургала. Но подумайте,если коснётся вас или ваших родственников,на какой митинг вы тогда выйдите? Громче всех будете ещё и скандировать,чтобы смертную казнь вернули!

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