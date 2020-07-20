Оригинальный подарок — Копилка для пробок только в бутике «Прованс»

Наш БЕСТСЕЛЛЕР!
На фото так полюбившиеся нашим покупателям: ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ▫️Копилка для пробок (цвет и надписи в ассортименте) — 2200₽ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀▫️Лошадка — 1100₽ ⠀
Спаси воду — пей шампанское!
Мы поможем исполнить любую вашу задумку и воплотить ее в цветочный облик!
Можно просто позвонить: 8-383-412-11-31
Прованс — ул. Ленина 25 ⠀
Берегите себя и любимых ♥️ ⠀
ОГРН 312548322800015, ИНН 544590055704
ИП Хмелевская Е.А.
⠀Источник: Раздел Бутика цветов «Прованс» на сайте Весь Бердск