Оригинальный подарок — Копилка для пробок только в бутике «Прованс»

Мы поможем исполнить любую вашу задумку и воплотить ее в цветочный облик

Наш БЕСТСЕЛЛЕР!

На фото так полюбившиеся нашим покупателям: ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ▫️Копилка для пробок (цвет и надписи в ассортименте) — 2200₽ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀▫️Лошадка — 1100₽ ⠀

Спаси воду — пей шампанское!



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Мы поможем исполнить любую вашу задумку и воплотить ее в цветочный облик!

Можно просто позвонить: 8-383-412-11-31

Прованс — ул. Ленина 25 ⠀

Берегите себя и любимых ♥️ ⠀

ОГРН 312548322800015, ИНН 544590055704

ИП Хмелевская Е.А.

⠀Источник: Раздел Бутика цветов «Прованс» на сайте Весь Бердск