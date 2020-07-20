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Оригинальный подарок — Копилка для пробок только в бутике «Прованс»

09:56 20.07.2020 Фото: Бутик цветов "Прованс"
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Спаси воду — пей шампанское! Наш бестселлер!

Оригинальный подарок Копилка для пробок только в бутике Прованс
Мы поможем исполнить любую вашу задумку и воплотить ее в цветочный облик

Наш БЕСТСЕЛЛЕР!

На фото так полюбившиеся нашим покупателям: ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ▫️Копилка для пробок (цвет и надписи в ассортименте) — 2200₽ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀▫️Лошадка — 1100₽ ⠀

Спаси воду — пей шампанское!

⠀ ⠀

Мы поможем исполнить любую вашу задумку и воплотить ее в цветочный облик!

Можно просто позвонить: 8-383-412-11-31

Прованс — ул. Ленина 25 ⠀

Берегите себя и любимых ♥️ ⠀

ОГРН 312548322800015, ИНН 544590055704

ИП Хмелевская Е.А.

⠀Источник: Раздел Бутика цветов «Прованс» на сайте Весь Бердск

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