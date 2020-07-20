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Вернул статус самого криминального города России Новосибирск

10:15 20.07.2020 Фото: numbeo.com
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В рейтинге самых криминальных городов населенные пункты ранжируются по соотношению индекса преступности и индекса безопасности, их высчитывают на основе статистики по совершенным преступлениям.

Вернул статус самого криминального города России Новосибирск
Индекс преступности по городам к середине 2020 года

Индекс преступности по городам к середине 2020 года опубликовал сервис Numbeo. Он анализирует статистику о качестве жизни по всему миру. В рейтинге самых криминальных городов населенные пункты ранжируются по соотношению индекса преступности и индекса безопасности, их высчитывают на основе статистики по совершенным преступлениям. В сумме оба индекса дают показатель в 100 пунктов.

По данным европейских социологов, в Новосибирске индекс преступности равен 47,54%, а индекс безопасности — 52,46%.

Таким образом, в рейтинге городов Восточной Европы, куда входит и Россия, Новосибирск занял четвертое место, уступив лишь украинским городом Одессе, Днепру и Харькову. В России мы — первые. Отметим, что для Новосибирска быть городом-лидером в криминальном рейтинге привычно, хотя полгода назад нас временно обогнал Екатеринбург. С индексом преступности 47.25% столица Урала теперь на втором месте в стране и на пятом в общем рейтинге.

В восточноевропейскую тридцатку криминальных городов попали также наши Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. По общему количеству бандитских городов лидирует Польша (7 городов).

Источник: numbeo.com
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От редакции

Так и есть?

Аноним, 20 июля 2020 11:11
Не верю рейтингам, обычный город-мегаполис, думаю и криминала здесь не больше, но и не меньше - это издержки всех крупных городов не только Российской Федерации...

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