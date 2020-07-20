Боится попытки свержения власти в Белоруссии от оппозиции Лукашенко

Он отметил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее опровергла слухи о его госпитализации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства. Отрывок выступления Лукашенко опубликовал телеканал ОНТ.

По его словам, тогда было 400 агрессивных боевиков, которых силовики знали пофамильно, еще столько же человек, «которые могли там шевелиться», а остальные — зеваки, которых надо было возвращать матерям под расписки.

«Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант — свержения существующего правительства или же расшатать обстановку — остается по-прежнему актуальным.< ...> Никто против нас извне нападать не будет, ситуация другая», — добавил Лукашенко.

Слухи о госпитализации Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее опровергла слухи о его госпитализации.

«Традиционное — не дождетесь», — сказала Эйсмонт на просьбу РИА Новости о комментарии в связи с распространением в ряде Telegram-каналов информации о том, что у президента Белоруссии случился гипертонический криз и он попал в больницу. В этих сообщениях также отмечается, что ухудшение самочувствия Лукашенко произошло через час после встречи в Минске с российским премьером Михаилом Мишустиным.

«Странные вещи» на выборах

Лукашенко также пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах», происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.

«Думаю, (на встрече. — прим. ред.) один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас (в Белоруссии. — прим. ред.) сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом», — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьер-министром России.

Президентская кампания в Белоруссии

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа включительно. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, однако политики и их сторонники оспорили решения ЦИК в Верховном суде.



Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.

Источник: РИА Новости