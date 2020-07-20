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«Там можно с мокрой жопкой»: таксисты возмущаются мокрыми трусами возвращающихся с пляжа Бердска горожан

16:10 20.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Крик души таксистов: неужели так сложно после пляжа переодеться в сухое или просто снять мокрые трусы. Или хотя бы подложить пакетик.

«Там можно с мокрой жопкой»: таксисты возмущаются мокрыми трусами возвращающихся с пляжа Бердска горожан
Таксисты возмущены пляжными пассажирами, которые мочат сиденье авто

Начался пляжный сезон, и водители «столкнулись» с мокрыми отпечатками поп и ног на сиденьях. Эта проблема преследует не только водителей такси, но и водителей и пассажиров маршруток — недаром в комментариях в Подслушано Бердск столь многие пользователи пишут, что маршрутка — отличная альтернатива такси, когда купальные трусы уже сырые. Как максимум уважения к водителю и пассажирам — подложить пакетик.

— Уважаемые бердчане, неужели трудно после пляжа переодеться в сухое или просто снять мокрые трусы? Или вы считаете, что у таксистов есть супер-возможность за три минуты высушить сиденье после каждой мокрой попы? Будьте людьми, не поступайте по-свински!!! — написал разгневанный таксист в Подслушано Бердск вечером субботы 18 июля.

— Купи кожаные чехлы модельные и все. Я спокойно еду с пляжа домой, с мокрыми шортами и включенным подогревом. По приезду седло сухое, — советует таксисту далеко не самый бюджетный вариант Антон Асташкин.

Другие бердчане советуют наоборот заработать на этом таксисту и продавать клиентам с пляжа клеенки, чтобы они могли подстелить их под себя. Однако стоит вопрос: как заставить клиента купить дорогую клеенку, а не вызвать другое такси, которое согласиться и так везти мокрого — авось, пока приедет второе такси, и купальник высохнет.

— Ну мне вообще как минному полю приходится ездить в маршрутках. Натыкать бы мордой этих мокрожопых, — возмущается Сергей Бердинских.

Поток мокрых купальников с пляжа только усиливается в выходные, а до конца лета эта проблема будет долго волновать водителей и пассажиров — кому приятно сесть на мокрое? Можно ли в целом решить этот вопрос водителю, или менять нужно все — в первую очередь, отношение самих купающихся. Никакие клеенки или пакетики не спасут от неуважения купающегося, который не обращает внимания на  то, что он не один. Кто-то следующий сядет на мокрое сиденье — так может, стоит задуматься и о других?

— Из людей в свиней превращаются легко! А вот обратного процесса — нет, — подтверждает эту мысль Михаил Дорохов.

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От редакции

Как вы добираетесь с пляжа?

Аноним, 20 июля 2020 13:55
Добираемся на такси.но приэтом есть ссобой клееночка (детская)под попу.и водители смеются
Организатор, 20 июля 2020 17:22
Всегда еду и буду ездить в мокрых трусах в маршрутках,всю жизнь ездили и будем ездить!
Аноним, 20 июля 2020 17:38
А что на вторые (сухие) бабла не хватат? Или вторые тоже всё время намокают?
Аноним, 20 июля 2020 17:34
Ну вот,есть ведь выход(верхний комментарий с клееночкой!!!),и таксист тоже мог разорится на кусок полиэтилена на сидуху.Нет ругаем друг друга,костерим чуть не до смертоубийства.Потерпите чуток,скоро зима,сквозь пухарь не промокнет ничего!!!
Аноним, 20 июля 2020 18:08
НВР:
На своей машине

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