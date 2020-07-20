Мусорку на Чайке поставили, а кто вывозить будет

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
На Чайке поставили контейнер под мусор. Это безусловно правильно и необходимо. Но, почему он переполнен?
На прошлой неделе он был полный, а на этой уже валят мусор рядом.
Фото от 19.07.2020:
Хорошо, когда хорошо. А когда не хорошо, как быть?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
На Чайке поставили контейнер под мусор. Это безусловно правильно и необходимо. Но, почему он переполнен?
На прошлой неделе он был полный, а на этой уже валят мусор рядом.
Фото от 19.07.2020:
От редакции
Лучше бы контейнер не ставили?