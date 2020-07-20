Мусорку на Чайке поставили, а кто вывозить будет

Хорошо, когда хорошо. А когда не хорошо, как быть?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

На Чайке поставили контейнер под мусор. Это безусловно правильно и необходимо. Но, почему он переполнен?

На прошлой неделе он был полный, а на этой уже валят мусор рядом.



Кто отвечает за чистоту на этом участке, ну доведите вы уже хорошее дело до конца- вывозите мусор регулярно.

Фото от 19.07.2020:







