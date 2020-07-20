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Мусорку на Чайке поставили, а кто вывозить будет

10:33 20.07.2020 Фото: читатель Александр
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Хорошо, когда хорошо. А когда не хорошо, как быть?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
На Чайке поставили контейнер под мусор. Это безусловно правильно и необходимо. Но, почему он переполнен?
На прошлой неделе он был полный, а на этой уже валят мусор рядом.

Кто отвечает за чистоту на этом участке, ну доведите вы уже хорошее дело до конца- вывозите мусор регулярно.

Фото от 19.07.2020:

Мусорку на Чайке поставили, а кто вывозить будет

Мусорку на Чайке поставили, а кто вывозить будет


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