Потерялась собачка. Йоркширский терьер мини.

Кто нашел, пожалуйста, верните!!! т. 8 913 016 95 75

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Людмила:

Потерялась собачка. Йоркширский терьер мини. Около 13-й школы и магазина Магнит. Спинка черная , голова рыжая. Собачка старая и больная. Кто нашел, пожалуйста, верните!!! т. 8 913 016 95 75

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