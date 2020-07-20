В рубрику «Сообщи свои новости» написала Людмила:
Потерялась собачка. Йоркширский терьер мини. Около 13-й школы и магазина Магнит. Спинка черная , голова рыжая. Собачка старая и больная. Кто нашел, пожалуйста, верните!!! т. 8 913 016 95 75
Потерялась собачка. Йоркширский терьер мини.
10:30 20.07.2020
Кто нашел, пожалуйста, верните!!! т. 8 913 016 95 75
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Людмила:
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Потерялась собачка. Йоркширский терьер мини.
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