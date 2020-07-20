22.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Каталась на роликах и потерялась 7-летняя девочка в Бердске. Не смогла сказать адрес своего дома

16:21 20.07.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
3 4

Родители не подозревали о случившемся. Они думали, что их дочь гуляет со своими ровесницами в 3-х кварталах от своего дома.

Каталась на роликах и потерялась 7 летняя девочка в Бердске. Не смогла сказать адрес своего дома
7-летняя девочка каталась на роликах и потерялась в Бердске

Пропажа ребенка — один из самых страшных кошмаров родителей. В большинстве случаев такие истории заканчиваются благополучно. В летний период пандемии коронавируса,когда летние лагеря закрыты, данная проблема как никогда актуальна.

О мерах безопасности и пропажи людей в природной среде на оперативном штабе «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев.

— Сейчас очень много людей выезжает за грибами. В результате несоблюдения мер безопасности и неспособности ориентироваться, есть вероятность того, что люди могут потеряться и вызывать спасателей. Это касается в основном грибников и детей. Во времена закрытия детских лагерей, дети находятся на улице и могут уходить в другие отдаленные места, — прокомментировал Василий Васильевич.

Как выяснилось в ходе дальнейшей видеоконференции с Василием Пономаревым, этим летом был единичный случай, когда 7-летняя девочка заблудилась и не могла найти дорогу домой в Бердске. Она каталась на роликах. Сотрудникам полиции адрес назвать не смогла, но четко произнесла имя и фамилию.

— Был случай, когда у нас на площади потерялась 7-летняя девочка. Она каталась на роликах. После поняла, что находится в незнакомом месте. Нам приходилось проводить соответствующие мероприятия. С помощью полиции и комиссии по делам несовершеннолетних мы определили примерное место её жительства и ближайшие магазины. Выехали туда и она вспомнила дорогу до дома. Доставили девочку по месту проживания. Родители не знали, что она далеко ушла, думали, что ребенок просто гуляет на улице. Мама с папой сказали, что она вместе с ровесницами ушла в 3-х кварталах от своего дома, — сообщил Василий Васильевич 20 июля.

Напомним, что это далеко не единичный случай, когда дети катаются на роликах или самокате и не могут найти дорогу домой. 2 мая в Бердске 10-летнего мальчика уехал из дома на самокате и не вернулся. Поисками занималась полиция.

Мнение читателей
1
1
0
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы следите за своими детьми?

Аноним, 20 июля 2020 19:27
В 7 лет я уже по Новосибирску катался
Аноним, 20 июля 2020 23:03
Смотреть надо за своими детьми, а у современных яжемамок дети болтаются по всему городу до ночи!
Аноним, 21 июля 2020 20:52
умственно отсталые и педагогически запущенные дети

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Средней зарплаты в 40 тыс. рублей нет у учителя", заявил Володин
18:41 22-07-2020
БердскСразу на 900 рублей подскочил до 13 054 рубля прожиточный минимум для взрослого жителя Бердска
18:29 22-07-2020
Сразу на 900 рублей подскочил до 13 054 рубля прожиточный минимум для взрослого жителя Бердска
Сочи тонет в туристах: Местная жительница рассказала о происходящем этим летом и безостановочном сексе в кабинках для переодевания
18:23 22-07-2020
Сочи тонет в туристах: Местная жительница рассказала о происходящем этим летом и безостановочном сексе в кабинках для переодевания
Затопил поля и унес автомобиль: Сильный грязевой сель сошел с отвала угледобывающего предприятия и обрушился в районе села Елбаши Искитимского района
18:18 22-07-2020
Затопил поля и унес автомобиль: Сильный грязевой сель сошел с отвала угледобывающего предприятия и обрушился в районе села Елбаши Искитимского района
Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?
18:14 22-07-2020
Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?
Тело утонувшего 8-летнего мальчика достали на пляже "Бумеранг" из Обского моря в Новосибирске
18:08 22-07-2020
Тело утонувшего 8-летнего мальчика достали на пляже
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
18:02 22-07-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
БердскОтключили горячую воду из-за очередной коммунальной аварий в доме №24 на ул. Вокзальной Бердска до 24 июля
18:00 22-07-2020
Отключили горячую воду из-за очередной коммунальной аварий в доме №24 на ул. Вокзальной Бердска до 24 июля
Вводится режим ЧС в связи с засухой в Новосибирской области
17:54 22-07-2020
Вводится режим ЧС в связи с засухой в Новосибирской области
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:53 22-07-2020
Подпишитесь на рассылку