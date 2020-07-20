Каталась на роликах и потерялась 7-летняя девочка в Бердске. Не смогла сказать адрес своего дома

Родители не подозревали о случившемся. Они думали, что их дочь гуляет со своими ровесницами в 3-х кварталах от своего дома.

7-летняя девочка каталась на роликах и потерялась в Бердске

Пропажа ребенка — один из самых страшных кошмаров родителей. В большинстве случаев такие истории заканчиваются благополучно. В летний период пандемии коронавируса,когда летние лагеря закрыты, данная проблема как никогда актуальна.

О мерах безопасности и пропажи людей в природной среде на оперативном штабе «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев.

— Сейчас очень много людей выезжает за грибами. В результате несоблюдения мер безопасности и неспособности ориентироваться, есть вероятность того, что люди могут потеряться и вызывать спасателей. Это касается в основном грибников и детей. Во времена закрытия детских лагерей, дети находятся на улице и могут уходить в другие отдаленные места, — прокомментировал Василий Васильевич.

Как выяснилось в ходе дальнейшей видеоконференции с Василием Пономаревым, этим летом был единичный случай, когда 7-летняя девочка заблудилась и не могла найти дорогу домой в Бердске. Она каталась на роликах. Сотрудникам полиции адрес назвать не смогла, но четко произнесла имя и фамилию.

— Был случай, когда у нас на площади потерялась 7-летняя девочка. Она каталась на роликах. После поняла, что находится в незнакомом месте. Нам приходилось проводить соответствующие мероприятия. С помощью полиции и комиссии по делам несовершеннолетних мы определили примерное место её жительства и ближайшие магазины. Выехали туда и она вспомнила дорогу до дома. Доставили девочку по месту проживания. Родители не знали, что она далеко ушла, думали, что ребенок просто гуляет на улице. Мама с папой сказали, что она вместе с ровесницами ушла в 3-х кварталах от своего дома, — сообщил Василий Васильевич 20 июля.

Напомним, что это далеко не единичный случай, когда дети катаются на роликах или самокате и не могут найти дорогу домой. 2 мая в Бердске 10-летнего мальчика уехал из дома на самокате и не вернулся. Поисками занималась полиция.