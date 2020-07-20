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За 5 млн рублей отремонтировали 430 метров ул. Полевой к кладбищу Бердска. Когда отремонтируют оставшиеся 4,3 км. — неизвестно

16:16 20.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Ремонт находится на стадии приемки работ. Объем ремонта соответствует выделенным средствам, сообщил Захаров.

За 5 млн рублей отремонтировали 430 метров ул. Полевой к кладбищу Бердска. Когда отремонтируют оставшиеся 4,3 км. неизвестно
Такой могла бы стать улица Полевая — но в ней отремонтировали всего 430 метров

Ремонт улицы Полевой в Бердске почти закончен: по состоянию на 14 июля он находился на стадии приемки работ. На запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 7 июля, 15 июля заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил на вопросы о ремонте дороги. Всего протяженность улицы Полевой составляет 4 750 метров, из которых на деньги администрации Бердска было отремонтировано 430 метров.

На ремонт 430 метров ушла баснословная сумма почти в 5 млн: 4 982 293,90 рублей. По словам Владимира Захарова, оплата по муниципальному контракту еще не проводилась.

— Объем выполняемого ремонта соответствует выделенным бюджетным средствам. Ремонт оставшейся проезжей части будет проводиться по мере выделения средств, — сообщил Владимир Захаров редакции 15 июля.

Напомним, на период с 2019-2025 год для ремонта и строительства дорог в Бердске будет выделено 901, 10 млн рублей, которые, по плану управления дорожным строительством, пойдут для ремонта Ленина, Полевой, Первомайской, Красный Сокол и других.

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От редакции

5 миллионов - много для этого участка?

Николай, 20 июля 2020 14:00
Речь идёт не о том, как затратили деньги, а о руководстве процессом:постановка задачи по критическуму участку (более 20 лет), корректировка в ходе работы, проверка качества исполнения. Нам ещё 10 лет ездить по обочине, маршруткам ломать подвеску? Рабочие над ним по издевались,когда разметку сделали по ямам, зная что он проверять не будет, так ему всёравно (это же не в его дворе делают за его деньги). В армии есть анегдот про генерала, не любившего читать документы, которые подписывает. Ему подсунули приказ на подпись, в котором говорилось, что его расстрелять!

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