За 5 млн рублей отремонтировали 430 метров ул. Полевой к кладбищу Бердска. Когда отремонтируют оставшиеся 4,3 км. — неизвестно

Такой могла бы стать улица Полевая — но в ней отремонтировали всего 430 метров

Ремонт улицы Полевой в Бердске почти закончен: по состоянию на 14 июля он находился на стадии приемки работ. На запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 7 июля, 15 июля заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил на вопросы о ремонте дороги. Всего протяженность улицы Полевой составляет 4 750 метров, из которых на деньги администрации Бердска было отремонтировано 430 метров.

На ремонт 430 метров ушла баснословная сумма почти в 5 млн: 4 982 293,90 рублей. По словам Владимира Захарова, оплата по муниципальному контракту еще не проводилась.

— Объем выполняемого ремонта соответствует выделенным бюджетным средствам. Ремонт оставшейся проезжей части будет проводиться по мере выделения средств, — сообщил Владимир Захаров редакции 15 июля.

Напомним, на период с 2019-2025 год для ремонта и строительства дорог в Бердске будет выделено 901, 10 млн рублей, которые, по плану управления дорожным строительством, пойдут для ремонта Ленина, Полевой, Первомайской, Красный Сокол и других.