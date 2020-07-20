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В реанимации 73 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 17 пациентов на 20 июля

13:53 20.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19.

В реанимации 73 зараженных COVID 19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 17 пациентов на 20 июля
Под медицинским наблюдением остаются 778 жителей региона

По данным оперативного штаба области на утро 20 июля в регионе выявлено 8 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+109 за последние сутки), в том числе 485 детей. 6 203 пациента выписаны с выздоровлением (+55 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 70 лет и женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 73 человека. На ИВЛ – 17 пациентов.

Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 949.

В больницы районов области госпитализированы 845 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 275 323 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 686 жителей региона, 29 538 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 380 обращений по поводу ОРВИ, госпитализированы с таким диагнозом 19 пациентов.

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