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Дырявые теплосети — главная проблема Бердска. В списке самых проблемных — 22 дома

14:00 20.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как прошел отопительный сегодня последней зимы осудили в мэрии. Также идет подготовка к будущему сезону. Мэр города приказал обратить внимание на работу диспетчерских служб, в последнее время со стороны жителей к ним множество нареканий.

Дырявые теплосети главная проблема Бердска. В списке самых проблемных 22 дома
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17 июля 2020 года Глава города Бердска Евгений Шестернин провел совещание, посвященное итогам прошедшего отопительного сезона и задачам на будущий 2020-2021 г. отопительный сезон.

Начальник МУП «КБУ» Олег Новичонок рассказал, что прошлый отопительный период на территории города проходил в плановом режиме, все чрезвычайные ситуации и технологические аварии в системах жизнеобеспечения города оперативно устранялись в установленные сроки.

Однако, на основании обращений потребителей, поступающих в течение прошедшего отопительного периода, специалистами МУП «КБУ» сформирован список из 22 домов. С управляющими организациями, обслуживающими эти МКД, запланировано проведение адресной работы с выездами на объекты для избегания трудностей в будущем сезоне.

Проблемой при подготовке и прохождении нового отопительного сезона по-прежнему остается значительная задолженность теплоснабжающих организаций за энергоресурсы. В этом направлении ведется большая работа по погашению задолженности всеми категориями потребителей за потребленные ресурсы. Стоит отметить, что данный факт не сказался на теплоснабжении жителей и объектах социальной сферы.

Основной проблемой отопительный период в Бердске является изношенное состояние трубопроводов системы теплоснабжения. Поэтому при подготовке к отопительному сезону 2020-2021 г. особое внимание будет уделено текущему и капитальному ремонту.

Главным направлением работы на сегодняшний день является подготовка к работе котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, сетей электроснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы. В настоящее время теплоснабжающими, теплосетевыми организациями уже проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

Подводя итоги, Глава города подчеркнул, что необходимо наверстать все имеющиеся отставания от графиков, управляющие компании должны устранить все замечания штаба и доложить о полной готовности к новому сезону в ближайшее время. Это же касается сетей и котельных. Кроме того, Евгений Анатольевич акцентировал внимание на необходимости как следует организовать работу диспетчерских служб, так как в последнее время со стороны жителей есть множество нареканий к их работе.

Источник: berdsk.nso.ru

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