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Что можно и нельзя делать в Новолуние 20 июля 2020 года

14:01 20.07.2020 Фото: pxhere.com
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Не стоит делать крупных и дорогих покупок, заниматься инвестированием средств, принимать судьбоносные решения и делать поспешные выводы.

Что можно и нельзя делать в Новолуние 20 июля 2020 года
В Новолуние многие могут почувствовать общее недомогание

Что можно и нельзя делать в Новолуние

В Новолуние многие могут почувствовать общее недомогание, сонливость и упадок сил, вялость и апатию. Эти симптомы пройдут сами по себе, но нужно больше отдыхать и меньше себя нагружать как морально, так и физически.

Не стоит делать крупных и дорогих покупок, заниматься инвестированием средств, принимать судьбоносные решения и делать поспешные выводы.

Есть смысл побаловать себя, сделав приятный сюрприз, купив что-то пусть небольшое, но чего давно хотелось. Не стоит ссориться, скандалить, конфликтовать и выяснять отношения.

Бессмысленно кому-то что-то доказывать: правильнее простой уйти, если собеседник настаивает на своем и словно ищет повода повздорить.

Избегать неприятных людей и стрессов. Не допускать грустных мыслей и не реагировать на чужую критику.

Нельзя впадать в крайности, а только придерживаться золотой середины: оставаться спокойным и непоколебимым при любых обстоятельствах, как бы люди или события не старались вывести из состояния равновесия, сдерживаться и не поддаваться ни на какие провокации.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Чувствуете сегодня недомогание?

Аноним, 20 июля 2020 14:11
НВР:
Разозлилась на мать просто довела от тово что завтра день рождение приедит брат и сестра очень неприятные мне

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