Что можно и нельзя делать в Новолуние 20 июля 2020 года

Не стоит делать крупных и дорогих покупок, заниматься инвестированием средств, принимать судьбоносные решения и делать поспешные выводы.

В Новолуние многие могут почувствовать общее недомогание

Что можно и нельзя делать в Новолуние

В Новолуние многие могут почувствовать общее недомогание, сонливость и упадок сил, вялость и апатию. Эти симптомы пройдут сами по себе, но нужно больше отдыхать и меньше себя нагружать как морально, так и физически.

Не стоит делать крупных и дорогих покупок, заниматься инвестированием средств, принимать судьбоносные решения и делать поспешные выводы.

Есть смысл побаловать себя, сделав приятный сюрприз, купив что-то пусть небольшое, но чего давно хотелось. Не стоит ссориться, скандалить, конфликтовать и выяснять отношения.

Бессмысленно кому-то что-то доказывать: правильнее простой уйти, если собеседник настаивает на своем и словно ищет повода повздорить.

Избегать неприятных людей и стрессов. Не допускать грустных мыслей и не реагировать на чужую критику.

Нельзя впадать в крайности, а только придерживаться золотой середины: оставаться спокойным и непоколебимым при любых обстоятельствах, как бы люди или события не старались вывести из состояния равновесия, сдерживаться и не поддаваться ни на какие провокации.

Источник: rsute.ru