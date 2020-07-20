Такси РИК предлагает выгодные поездки по Бердску, Новосибирску и Искитиму

Уже много лет служба заказа такси РИК работает на радость многочисленным клиентам. Доверие к сотрудникам и пассажирам является основой корпоративной политики. Цена на поездку для клиента значительно ниже, чем в Яндекс-такси и у других конкурентов. Комфортные машины и внимательное обслуживание диспетчеров.



Низкие комиссии с заказов на работу водителей. Для водителя план на день составляет 150 рублей. Свободный график, возможность самостоятельно планировать свое время и совмещать с другой работой или учебой. Время ожидания оплачивается полностью. Работа в такси РИК – гарантия стабильности и высокого заработка.

