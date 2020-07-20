Такси РИК предлагает выгодные поездки по Бердску, Новосибирску и Искитиму

Уже много лет служба заказа такси РИК работает на радость многочисленным клиентам. Доверие к сотрудникам и пассажирам является основой корпоративной политики. Цена на поездку для клиента значительно ниже, чем в Яндекс-такси и у других конкурентов. Комфортные машины и внимательное обслуживание диспетчеров.
Низкие комиссии с заказов на работу водителей. Для водителя план на день составляет 150 рублей. Свободный график, возможность самостоятельно планировать свое время и совмещать с другой работой или учебой. Время ожидания оплачивается полностью. Работа в такси РИК – гарантия стабильности и высокого заработка.
Низкие комиссии с заказов на работу водителей. Для водителя план на день составляет 150 рублей. Свободный график, возможность самостоятельно планировать свое время и совмещать с другой работой или учебой. Время ожидания оплачивается полностью. Работа в такси РИК – гарантия стабильности и высокого заработка.
Примем водителей на выгодных условиях.
План 150 руб.
План 150 руб.
2-50-50, 8-913-918-65-64, 8-903-934-50-50
1 час по Бердску - 400 руб., Заезд по Бердску - 20-40 руб., Обратный путь 50%, свадьба 500 руб.
1 час по Новосибирску - 420 руб., Заезд по Новосибирску - 100 руб., по Академгородку - 50 руб.
остановка по пути - до 2-х мин.- 10 руб., Багаж - от 50 до 100 руб., Ожидание 5 руб./мин.
тариф межгород - 20 руб./км. Заезд в обратную сторону 30-40 руб.
1 час по Новосибирску - 420 руб., Заезд по Новосибирску - 100 руб., по Академгородку - 50 руб.
остановка по пути - до 2-х мин.- 10 руб., Багаж - от 50 до 100 руб., Ожидание 5 руб./мин.
тариф межгород - 20 руб./км. Заезд в обратную сторону 30-40 руб.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com