Проверено временем: 3 дела, которые точно нельзя делать вечером

Если человек даст кому-то денег в долг, одолжит сам на ночь глядя, то он может испугать свою финансовую стабильность и удачу

В народе есть много примет и обычаев, касаемых дел по дому, но также не стоит забывать про запреты. Предки еще давно начали воспринимать колдовство и магию как реальные вещи, поэтому не все домашние дела разрешено делать в темное время суток.

Уборка по дому

Предки верили, что если помыть пол на ночь глядя, можно вымыть благополучие семьи, прибавляя разные неудачи. Так же этот запрет касался и подметания веником: вместе с пылью за порог можно вымести домашнее счастье и радость. Помимо этого, в народе говорилось, что ночью открываются врата для нечисти и злых духов, а уборка дома может стать им приглашение в гости.

Стирка белья

Затевая ночную стирку вещей, хозяйка может вместе с грязью вымыть свою чистоту и красоту. Помимо этого, ночью нечистая сила может впитаться в вещи, которые повесили сушиться. Постельное белье может принести неудачу и разногласия, а одежда — болезни хозяину.

Давать деньги в долг

Если человек даст кому-то денег в долг, одолжит сам на ночь глядя, то он может испугать свою финансовую стабильность и удачу. Обойти такой заперт очень легко — нужно только давать купюры не с рук в руки, а сначала положив на стол или пол. Однако приметы все-таки советуют выполнять все действия с деньгами с утра на свежую голову.

Источник: rsute.ru