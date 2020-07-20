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Красота / Общество

Женщины нашли замену маленькому черному платью

14:37 20.07.2020 Фото: adele
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Фото в  в белом мини-платье в своих социальных сетях публиковали популярные модели Хейли Бибер, Алессандра Амбросио, предпринимательница Кайли Дженнер.

Женщины нашли замену маленькому черному платью
Адель по достоинству оценила запатентованный Коко Шанель наряд

Современные женщины нашли замену культовому наряду: в летнем сезоне маленькое черное платье затмит белое мини-платье, сообщает The Sun.

Фото в  в белом мини-платье в своих социальных сетях публиковали популярные модели Хейли Бибер, Алессандра Амбросио, предпринимательница Кайли Дженнер, а также телеведущая Зои Хардман.

 Многие эксперты перечисляют преимущества упомянутого наряда: красиво подчеркивает загар, сохраняет прохладу летом, отражает солнце. Однако многие не согласны и считают, что маленькое черное платье, разработанное Коко Шанель еще в 1920 — х годах, никогда не выйдет из моды.

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quarantine bae

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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