Женщины нашли замену маленькому черному платью

Фото в в белом мини-платье в своих социальных сетях публиковали популярные модели Хейли Бибер, Алессандра Амбросио, предпринимательница Кайли Дженнер.

Адель по достоинству оценила запатентованный Коко Шанель наряд

Современные женщины нашли замену культовому наряду: в летнем сезоне маленькое черное платье затмит белое мини-платье, сообщает The Sun.

Фото в в белом мини-платье в своих социальных сетях публиковали популярные модели Хейли Бибер, Алессандра Амбросио, предпринимательница Кайли Дженнер, а также телеведущая Зои Хардман.

Многие эксперты перечисляют преимущества упомянутого наряда: красиво подчеркивает загар, сохраняет прохладу летом, отражает солнце. Однако многие не согласны и считают, что маленькое черное платье, разработанное Коко Шанель еще в 1920 — х годах, никогда не выйдет из моды.