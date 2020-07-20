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Скрестили русского лосося с американским веслоносом, гибриды выжили

14:23 20.07.2020 Фото: https://www.sciencealert.com/
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Полученный результата дает надежду на то, что это можно будет использовать для получения других гибридов этого отряда рыб. Так как оба семейства сегодня находятся под угрозой исчезновения.

Скрестили русского лосося с американским веслоносом, гибриды выжили
Ученые скрестили 2 рыбы

Ученые случайно скрестили русского лосося с американским веслоносом, сообщает sciencealert.com. Оба вида рыб имели общего предка, который жил в эпоху динозавров, однако до сих пор попытки их скрещивания терпели неудачу.

На верхнем фото — русский осетр, на нижнем — американский веслонос. Посередине — гибриды.

Полученный результата дает надежду на то, что это можно будет использовать для получения других гибридов этого отряда рыб. Так как оба семейства сегодня находятся под угрозой исчезновения.

Русские осетры обитают на дне морей, озер и рек Восточной Европы, Сербии и Ближнего Востока. В Америке их нет, там живут веслоносы, которые получили свое имя благодаря длинному носу, похожему на весло, при помощи которого они ищут планктон.

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От редакции

Хотели бы порыбачит на такую рыбку? Какая самая большая добыча попадалась вам на рыбалке?

Аноним, 20 июля 2020 14:34
Осетра а не лосося.

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