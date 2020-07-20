4 дела, которые нужно успеть сделать в особенное новолуние 20 июля 2020 года

День новолуния в июле обещает быть очень позитивным

Новолуние является кратковременной фазой ночного светила, но она чрезвычайно важна, и связано это с тем, что энергетика усиливается и может произойти что-то важное. Специалисты в области астрологии установили, чем будет важен этот день, а также что можно и нельзя будет делать в Новолуние 20 июля 2020 года

Что можно делать в Новолуние 20 июля 2020 года и чем оно особенное

Во втором летнем месяце период Новолуния приходится на 20 июля 2020 года. Ночное светило будет находиться в Раке. Благодаря воздействию стихии Воды и обновляющейся Луне можно ожидать достаточно много событий, и нельзя сделать так, чтобы они не происходили. Самым лучшим решением в этот период будет как следует отдохнуть и не переживать из-за пустяков.

Что необходимо выполнить в Новолуние 20 июля:

стоит постараться максимально расслабиться , и очень важно не думать о прошлом, ведь в такую фазу ночного светила все обновляется, и поэтому стоит подумать о будущем, а также важно мыслить о нем позитивно;

, и очень важно не думать о прошлом, ведь в такую фазу ночного светила все обновляется, и поэтому стоит подумать о будущем, а также важно мыслить о нем позитивно; день новолуния в июле обещает быть очень позитивным, и связано это с тем, что начало новой недели совпадает с началом лунного месяца, и именно поэтому можно смело начинать делать что-то новое , а если не получается, то просто стоит сделать что-то необычное;

, а если не получается, то просто стоит сделать что-то необычное; стоит прислушиваться к своей интуиции, и благодаря этому можно будет открыть новые возможности в разных сферах жизни;

можно покупать что-то новое, но важно в этом деле соблюдать меру.

Чего не стоит делать в Новолуние в июле 2020 года

Есть также дела, которые не стоит делать в этот период, так как это может негативно отразиться на человеке и всех его сферах жизни, а именно:

не стоит прекращать занимать важным делом, которое уже было начато и может принести успех, и при возникновении трудностей стоит идти четко к своей цели;

нельзя допустить ситуацию, когда страхи одолеют человека, и очень важно не зацикливаться на мелких неприятностях и думать, что может произойти что-то плохое;

не стоит быть равнодушным к родным и близким, и если прозвучала просьба о помощи, то ее стоит отказать;

от спешки и суеты также лучше отказаться, так как важно на протяжении всего этого периода держать фокус на важных делах и делать все размеренно, чтобы добиться успеха;

от общения с людьми, которые негативно настроены лучше отказаться, так как они будут провоцировать на негативные мысли, а в период новолуния этого допускать не стоит.

Специалисты в области астрологии рекомендуют не подвергаться импульсивным решениям и не впадать в крайности. Стоит заниматься привычными делами со всей ответственностью, но и про отдых не забывать. Важно сохранять уверенность в себе и позитивный настрой.

Источник: rsute.ru