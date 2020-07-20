20.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

4 дела, которые нужно успеть сделать в особенное новолуние 20 июля 2020 года

14:14 20.07.2020 Фото: pxhere.com
1

Благодаря воздействию стихии Воды и обновляющейся Луне можно ожидать достаточно много событий, и нельзя сделать так, чтобы они не происходили.

4 дела, которые нужно успеть сделать в особенное новолуние 20 июля 2020 года
День новолуния в июле обещает быть очень позитивным

Новолуние является кратковременной фазой ночного светила, но она чрезвычайно важна, и связано это с тем, что энергетика усиливается и может произойти что-то важное. Специалисты в области астрологии установили, чем будет важен этот день, а также что можно и нельзя будет делать в Новолуние 20 июля 2020 года

Что можно делать в Новолуние 20 июля 2020 года и чем оно особенное

Во втором летнем месяце период Новолуния приходится на 20 июля 2020 года. Ночное светило будет находиться в Раке. Благодаря воздействию стихии Воды и обновляющейся Луне можно ожидать достаточно много событий, и нельзя сделать так, чтобы они не происходили. Самым лучшим решением в этот период будет как следует отдохнуть и не переживать из-за пустяков.

Что необходимо выполнить в Новолуние 20 июля:

  • стоит постараться максимально расслабиться, и очень важно не думать о прошлом, ведь в такую фазу ночного светила все обновляется, и поэтому стоит подумать о будущем, а также важно мыслить о нем позитивно;
  • день новолуния в июле обещает быть очень позитивным, и связано это с тем, что начало новой недели совпадает с началом лунного месяца, и именно поэтому можно смело начинать делать что-то новое, а если не получается, то просто стоит сделать что-то необычное;
  • стоит прислушиваться к своей интуиции, и благодаря этому можно будет открыть новые возможности в разных сферах жизни;
  • можно покупать что-то новое, но важно в этом деле соблюдать меру.

Чего не стоит делать в Новолуние в июле 2020 года

Есть также дела, которые не стоит делать в этот период, так как это может негативно отразиться на человеке и всех его сферах жизни, а именно:

  • не стоит прекращать занимать важным делом, которое уже было начато и может принести успех, и при возникновении трудностей стоит идти четко к своей цели;
  • нельзя допустить ситуацию, когда страхи одолеют человека, и очень важно не зацикливаться на мелких неприятностях и думать, что может произойти что-то плохое;
  • не стоит быть равнодушным к родным и близким, и если прозвучала просьба о помощи, то ее стоит отказать;
  • от спешки и суеты также лучше отказаться, так как важно на протяжении всего этого периода держать фокус на важных делах и делать все размеренно, чтобы добиться успеха;
  • от общения с людьми, которые негативно настроены лучше отказаться, так как они будут провоцировать на негативные мысли, а в период новолуния этого допускать не стоит.

Специалисты в области астрологии рекомендуют не подвергаться импульсивным решениям и не впадать в крайности. Стоит заниматься привычными делами со всей ответственностью, но и про отдых не забывать. Важно сохранять уверенность в себе и позитивный настрой.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будете делать сеголня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

49-летняя телеведущая порадовала поклонников фото в мини-бикини за 18 000 рублей
15:13 20-07-2020
49-летняя телеведущая порадовала поклонников фото в мини-бикини за 18 000 рублей
Зад напоказ: Звезды запустили новый фото - флешмоб
15:03 20-07-2020
Зад напоказ: Звезды запустили новый фото - флешмоб
Готовят законы с рядом советских норм для педагогов в России
15:01 20-07-2020
Готовят законы с рядом советских норм для педагогов в России
Увезли этапом после признания в убийстве еще 2 женщин кроме 84 маньяка Михаила Попкова из Ангарска
14:58 20-07-2020
Увезли этапом после признания в убийстве еще 2 женщин кроме 84 маньяка Михаила Попкова из Ангарска
Филипп Киркоров пообещал рассказать про свой самый ошеломительный секс без обязательств
14:57 20-07-2020
Филипп Киркоров пообещал рассказать про свой самый ошеломительный секс без обязательств
БердскУвидим только через несколько тысячелетий. Как не упустить и успеть посмотреть фантастическую комету NEOWISE до конца июля
14:52 20-07-2020
Увидим только через несколько тысячелетий. Как не упустить и успеть посмотреть фантастическую комету NEOWISE до конца июля
Удручен и пьет только воду под домашним арестом Ефремов
14:45 20-07-2020
Удручен и пьет только воду под домашним арестом Ефремов
Женщины нашли замену маленькому черному платью
14:37 20-07-2020
Женщины нашли замену маленькому черному платью
Рекордный прирост случаев коронавируса в мире вновь зафиксировала ВОЗ
14:30 20-07-2020
Рекордный прирост случаев коронавируса в мире вновь зафиксировала ВОЗ
Скрестили русского лосося с американским веслоносом, гибриды выжили 1
14:23 20-07-2020
Скрестили русского лосося с американским веслоносом, гибриды выжили