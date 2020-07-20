Увезли этапом после признания в убийстве еще 2 женщин кроме 84 маньяка Михаила Попкова из Ангарска

Его этапировали в Иркутскую область. Попков отбывает наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осуждённых.

На допросе следователям СК России осуждённый дал признательные показания в убийствах двух женщин

Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в городе Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей.

Напомним, ранее следственными органами СК России была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трёх покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что дважды приговорён к пожизненному заключению.

Михаил Попков, отбывающий наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осуждённых, написал явки с повинной в совершении преступлений в городе Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 города Иркутска.

На допросе следователям СК России осуждённый дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал. По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение, по второму эпизоду следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств, после чего будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком