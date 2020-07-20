Готовят законы с рядом советских норм для педагогов в России

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В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

По его словам, первая инициатива направлена на повышение правового статуса и улучшение условий труда педагогов, что позволит устранить нехватку учителей, в том числе в селах. Изменения планируют внести в федеральный закон «Об образовании» и ряд других законов.

«Как мы знаем, в советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск 56 календарных дней или 48 рабочих — произносилось это по-разному… Мы предлагаем в соответствии с 55-й статьей конституции, пункт 2, вернуться к тому, что педагоги когда-то имели — 56 календарных дней педагогический отпуск. Летний период это вполне позволяет», — сказал Смолин.



Пункт 2 статьи 55 конституции гласит, что «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».Депутат отметил, что сейчас для разных категорий педагогических работников установлена разная продолжительность отпуска. Авторы законопроекта считают, что удлиненный отпуск повысит качество работы учителей.

«Мы предлагаем исполнить постановление Государственной думы от июля 2019 года, в котором написано, что базовый оклад педагогического работника, то есть его зарплата за 18 учебных часов, должна быть не менее 70% от средней заработной платы по региону. Это означает, что работая чуть больше, чем на ставку, учитель действительно сможет получить на уровне средней по региону, но не за две (ставки — ред.), как это подчас имеет место сейчас», — сказал Смолин.

Парламентарий подчеркнул, что постановление Госдумы носит рекомендательный характер, но если данная норма будет прописана в законе, она станет обязательной к исполнению.

«Законопроект предполагает положения, похожие на положения указа президента от мая 2012 года, а именно, что средняя заработная плата педагогических работников — выше мы говорили про базовый оклад — средняя заработная плата должна быть не ниже средней по региону и не ниже средней по стране, но при этом за одну ставку», — сказал Смолин.

Он заявил, что учителя получают в одних регионах почти в пять раз меньше, по разным данным, чем в других. То есть за одну и ту же работу учитель в столице может получать более 100 тысяч рублей, а в регионе — 15 или 20. По словам депутата, если не обеспечивается абсолютное соблюдение принципа равной оплаты за равный труд, то нужно хотя бы ограничить уровень этого неравенства.

«Кроме того, мы подготовили еще один законопроект о внесении изменений в пенсионный закон, в котором предлагаем вернуться к положению, которое было до принятия закона о пенсионном возрасте. Согласно этому положению, при 25-летнем стаже педагогические работники получают право на досрочную пенсию», — сказал Смолин.

По словам депутата, право досрочного выхода на пенсию было введено в советский период исходя из того, что работа учителя приводит к быстрому эмоциональному выгоранию. Смолин добавил, что согласно закону о повышении пенсионного возраста, возможность стать пенсионером для педагогов, выработавших необходимый стаж в 25 лет, откладывается на пять лет.



Внесение законопроектов в Госдуму запланировано на сентябрь 2020 года.

Источник: РИА Новости