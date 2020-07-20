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Объяснили заявления о грядущем перерасчете пенсии за советский стаж в ПФР

16:45 20.07.2020 Фото: pixabay.com
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Ведомство заявлет, что переоценка стажа уже была произведена в 2010 году. Заработанный до 2002 года стаж позволяет рассчитывать на увеличение капитала, в том числе по 1% от оного добавляют за полный год работы до 1991 года.

Объяснили заявления о грядущем перерасчете пенсии за советский стаж в ПФР
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Переоценка пенсионных прав граждан России уже была произведена в 2010 году, сообщили в Пенсионном фонде России. Организация опровергает заявления СМИ о грядущем перерасчете выплат в соответствии с советским трудовым стажем.

Механизм формирования пенсии учитывает необходимость валоризации ежемесячной выплаты с учетом трудового стажа гражданина в период Советского Союза. Заработанный до 2002 года стаж позволяет рассчитывать на увеличение капитала, в том числе по 1% от оного добавляют за полный год работы до 1991 года. Однако перерасчет уже был произведен в 2010 году, сообщили в ПФР.

Все пенсии в России начисляются с учетом перерасчета, поэтому нового изменения производить не планируется. При этом каждый выходящий на пенсию россиянин автоматически получает надбавки к выплате в соответствии с прошедшей валоризацией.

Источник: rueconomics.ru

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