Новые выплаты готовят россиянам в ближайшее время, заявили в Софеде. Кому положены?

Экономическое положение многих семей достаточно трудное

Вопрос о создании специального фонда для выплаты алиментов на несовершеннолетних детей в разведенных семьях требует тщательной проработки и поиска способа финансового пополнения, рассказал ФБА «Экономика сегодня» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Депутаты Государственной думы Российской Федерации работают над законопроектом, предусматривающим создание алиментного фонда, способного стать источником для одиноких родителей, не получающих алименты от другого родителя. Предполагается, что данный фонд смогут пополнять в частичном размере из федерального бюджета или благотворительных взносов, а также из денег найденных должников.

Последнего можно будет добиться благодаря тому, что фонд наделят правом регрессного требования к плательщику алиментов о возврате выплаченных получателю сумм алиментов в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством.

Ожидается, что решение будет принято уже к 1 ноября текущего года – именно с этого момента государство начнет регулировать поиск должников и побуждать к выплатам. При этом размер алиментного пособия детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо по объективным причинам не имеют дохода, будет регулироваться в зависимости от региона, но оно должно удовлетворять растущие потребности ребенка и быть не ниже прожиточного минимума. Выплаты из фонда будут предусмотрены только для тех семей, которые распались из-за развода и где один из родителей избегает основных обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.

«Идея создания алиментного фонда давно витает в воздухе и несколько лет назад ее предложила Валентина Матвиенко. Эта тема находится в поле обсуждения большого собрания представительств общественных структур и власти, в том числе комитета и традиционного совета, который занимается проблемами детства.

Поэтому не так давно во время правительственного часа в Совете Федерации, который прошел 15 июля, мы слушали выступление главного судебного пристава Дмитрия Аристова, который профессионально объяснил, что у фонда всегда есть расходная и доходная части. У этого фонда расходная часть составляет 156 млрд руб. – это сумма обязательств, которые накопили непутевые родители перед своими детьми», — рассказывает Рязанский.

Вопрос длинною в 12 лет

Отметим, что идея создания аналогичного фонда неоднократно обсуждалась ранее органами государственной власти – впервые о ней заговорили еще в 2008 году. Но тогда правительство России выступило против этой инициативы, поскольку его создание потребовало бы существенных финансовых средств. Позже этот вопрос поднимали в ходе заседания круглого стола по теме «Актуальные проблемы совершенствования законодательства об алиментах на несовершеннолетних детей», проведенного в феврале 2011 года Комитетом Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. По итогам данного мероприятия в числе других положений предлагалось с учетом опыта зарубежных стран рассмотреть вопрос о создании в России многофункциональной государственной организации комплексного типа, а именно Государственного алиментного фонда, предположительно в статусе федерального агентства для взыскания средств на содержание детей с родителей, проживающих отдельно. А в 2012 году с предложением создать государственный алиментный фонд выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2013 году проработать идею создания алиментного фонда предложил президент страны Владимир Путин, однако власти вернулись к обсуждению этого вопроса лишь в 2017 году. Тогда с данной инициативой выступила председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Вновь ее подняла член комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова – на прошлой неделе она выступила с предложением о создании в стране алиментного фонда, через который государство могло бы осуществлять платежи за тех, кто не может этого сделать, например, из-за пандемии коронавирусной инфекции или же по другим причинам.

Напомним, с 1 июня в России по распоряжению президента Владимира Путина начали выплачивать по 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 млрд рублей.

Как взыскивать алименты с неплательщиков



Однако некоторые нюансы, с которыми сталкиваются парламентарии и эксперты в ходе рассмотрения вопроса о создании фонда, вынуждают их откладывать решение на неопределенно время. К таковым, в частности, относятся не проработанные до конца механизмы по взысканию долгов с каждого уклоняющегося родителя.

«Если бы у нас появилась сумма в размере указанных обязательств неплательщиков, мы бы, безусловно, нашли ей применение. Однако здесь сразу же возникает вторая часть проблемы – кто будет пополнять доходы фонда?

Но с точки зрения экономики и философии становится понятно, что эти средства не должны быть полностью государственными. Их нужно брать у тех родителей, которые не выполняют родительские обязанности, избегая их мошенническим путем или за счет того, что ведут антисоциальный образ жизни. У части таких нет ничего за душой, и они не могут ничего дать даже если их привлекут к уголовной ответственности. Поэтому правильным было бы использование некоего принудительного характера через общественные работы, за которые выплачивались бы средства. Из-за таких моментов я не думаю, что вопрос создания алиментного фонда решится быстро – это очень большие деньги, а источника его пополнения пока что нет», — рассуждает сенатор.

Сейчас в Федеральной службе судебных приставов совместно с Министерством юстиции Российской Федерации готовят законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности тех неплательщиков алиментов, которые скрывают свои доходы.

Важность элементного фонда подтверждается статистикой

Согласно данным российского главного судебного пристава, которые он озвучил в Совете Федерации, с 2017 года сумма долга по алиментам выросла на 20%, а 180 тысяч алиментщиков в ФСПП расценивают как потенциально безнадежных. Также Аристов напомнил, что в 2013 году было соответствующее поручение президента, оно прорабатывалось, высказывались разные точки зрения, в том числе о том, что государство не должно подменять собой обязанности родителей по воспитанию детей и создавать дополнительные возможности для неуплаты алиментов.

«Идея создания алиментного фонда правильная, так как из-за нерадивых родителей страдают дети и семьи. Но неплохо было бы заглянуть в начало точки отсчета этих проблем и разобраться, откуда берутся неблагополучные семьи и такое количество разводов и потерянных семейных отношений. Мне кажется, эта тема требует отдельного рассмотрения.

Экономическое положение многих семей достаточно трудное – число тех, кто лишен алиментов, достигает 180 тысяч. Поэтому нужно еще проработать повышение эффективности работы службы судебных приставов, несмотря на то, что оно заметно. Но оперативность работы должна быть выше – сейчас все сложнее спрятать доходы, собственность. Сегодня фискальная система начинает работать лучше, благодаря чему эффект будет заметен. Если мы найдем вместе с депутатами источники пополнения алиментного фонда, то вопрос будет решен» — резюмировал Рязанский.

Источник: rueconomics.ru