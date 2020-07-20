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Рухнула на ступеньках магазина мать с младенцем. Ребенок сломал ногу

22:29 20.07.2020 Фото: Комсомольская правда
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В досудебном порядке руководство магазина выплатило пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей.

Рухнула на ступеньках магазина мать с младенцем. Ребенок сломал ногу
Четырехмесячный ребенок получил травму ноги

В Роспотребнадзор по Республике Алтай за помощью в защите своих прав обратилась жительница Шебалинского района. Она упала, выходя из магазина с младенцем на руках. Четырехмесячный ребенок получил травму ноги, врачи Шебалинской районной больницы констатировали закрытый перелом.

Как подчеркивает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, это произошло из-за несоответствия ступеней крыльца требованиям безопасности.

Согласно законодательству, здание магазина должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работниками при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.

Специалисты Консультационного пункта по защите прав потребителей в Шебалинском, Чемальском районах помогли женщине подготовить письменную претензию о возмещении вреда, причиненного здоровью, и взыскании компенсации морального вреда. В досудебном порядке руководство магазина выплатило пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан, что в Республике Алтай существует положительная претензионная и судебная практика по фактам возмещения вреда здоровью граждан вследствие получения травматизма.

Сотрудники ведомства готовы оказать жителям региона помощь в составлении исковых заявлений в суд, а также консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей.

Источник: gorno-altaisk.info

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