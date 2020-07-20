22.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Обсудил с министром науки Фальковым развитие проектов в Академгородке 2.0 Андрей Травников

16:01 20.07.2020 Фото: nso.ru
3 2

Фальков ознакомился с технологиями производства оборудования ускорительных комплексов и обсудил вопросы реализации проекта центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Обсудил с министром науки Фальковым развитие проектов в Академгородке 2.0 Андрей Травников
В ходе посещения экспериментального производства Министр поручил рассмотреть возможность модернизации опытного производства ИЯФ СО РАН

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прибыл в Новосибирскую область с рабочим визитом, который продлится 20-21 июля.

Визит главы Минобрнауки России в регион начался с посещения экспериментального производства Института ядерной физики СО РАН, где вместе с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он ознакомился с технологиями производства оборудования ускорительных комплексов и обсудил вопросы реализации проекта центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) – центрообразующего проекта программы «Академгородок 2.0».

«СКИФ — это знаковый научный центр не только для нашей страны, но и для всей мировой науки», — отметил Министр.

Экспериментальное производство Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) – крупнейшее в структуре Минобрнауки России. Его основная задача – производство уникального научно-технического оборудования для Института ядерной физики и для других научных центров, находящихся как в России, так и за рубежом. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в ИЯФ СО РАН разрабатывается оборудование, предназначенное для проведения экспериментов российскими и зарубежными учеными: «Здесь разрабатывается сложное научное оборудование, которое в существенной степени сами же сотрудники Института ядерной физики потом и будут эксплуатировать, участвуя в собственных экспериментах на двух работающих коллайдерах, а также в совместных экспериментах с международными научными организациями».

Андрей Травников также подчеркнул, что у института есть опыт сотрудничества с ведущими мировыми ускорительными центрами. «Не может быть сомнений, что ускорительное оборудование для проекта ЦКП «СКИФ» будет разработано и изготовлено на станках этого производства качественно и в сроки, в этом мы сегодня убедились», — добавил Губернатор.

В ходе посещения экспериментального производства Министр поручил рассмотреть возможность модернизации опытного производства ИЯФ СО РАН и других опытных производств. «Сейчас вы работаете в рамках контракта по производству элементов установки класса мегасайенс FAIR для наших партнеров в Германии. Следующий этап – производство оборудования для ЦКП «СКИФ». Впереди нас ждет строительство еще нескольких установок класса мегасайенс. Поэтому, наверное, логично ставить вопрос о модернизации производственных мощностей ИЯФ СО РАН, и запускать некую программу на несколько лет, чтобы это было производство XXI века, потому что постановка вопроса о модернизации назрела. Прошу рассмотреть модернизацию не только опытного производства ИЯФ СО РАН, но и в целом всех опытных производств, так мы должны успешно реализовать Федеральную научно-техническую программу до 2027 года», – сказал Валерий Фальков.

Также Министр и Губернатор провели встречу с представителями математического научного центра мирового уровня. НЦМУ ставит перед собой амбициозную цель – интеграцию российских математических исследований в международную научную повестку, повышение привлекательности работы в сибирском макрорегионе для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей. Для этого в рамках центра будет реализована в Академгородке, а в дальнейшем масштабирована на весь Западно-Сибирский макрорегион, принципиально новая система интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как Computer Science, анализ и обработка данных, искусственный интеллект и т. д.

«В рамках «пересборки» национального проекта «Наука» мы учтем недостатки первого этапа его реализации. Одно из важных направлений — это интеграция науки и высшего образования. Интеграция актуальна как для всего национального проекта в целом, так и для отдельных его частей — научно-образовательных центров мирового уровня и Программы стратегического академического лидерства», — подчеркнул по итогам совещания Министр.

Стратегия развития этого центра, а также развитие Центра генетических технологий, как и инфраструктурных проектов – Сибирского кольцевого источника фотонов и Сибирского научного центра высокопроизводительных вычислений и обработки данных – являются частью целостной стратегии развития Новосибирского государственного университета. Важной частью этой стратегии является создание вокруг НГУ Инновационного научно-технологического центра, проект которого университет разрабатывает совместно с региональным Правительством.

В ходе посещения Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) Министр и Губернатор ознакомились с работой Центра генетических ресурсов лабораторных животных (SPF-виварий). И приняли участие в совещании по развитию центра геномных исследований мирового уровня.

Масштабный инвестиционный проект по созданию Национального Центра компетенций «Генетические технологии» уже запущен в Новосибирской области. НЦК «Генетические технологии» – важная часть проекта «Академгородок 2.0», которую реализуют в рамках национального проекта «Наука». Центр будет функционировать на базе ИЦиГ. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарственных средств. Центр даёт возможность выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность; предоставляет возможность подготовки и переподготовки специалистов, владеющих современными генетическими технологиями, для проведения фундаментальных исследований и прикладных разработок.

Добавим, что далее сегодня в рамках рабочей поездки Глава Миннауки РФ Валерий Фальков и Губернатор Андрей Травников посетят Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, ознакомятся с работой Института катализа имени Г. К. Борескова. В Доме учёных СО РАН пройдёт встреча с руководителями научных организация, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ.

Рабочая поездка главы Министерства в Новосибирскую область продолжится и 21 июля.

В 10.00 (по новосибирскому времени) Валерий Фальков проведёт совещание с ректорами вузов региона. В ходу совещания планируется обсудить вопросы трудоустройства выпускников университетов Новосибирской Области, а также участие вузов в Программе стратегического академического лидерства.

Трансляция встречи будет доступна на официальном YouTube-канале Министерства по ссылке https://youtu.be/4VHzNkE6DWk

В 16.00 (по новосибирскому времени) состоится совместная пресс-конференция Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/y2lxlgrRmG4

Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Важные проекты?

Аноним, 20 июля 2020 16:06
НВР:
А свалочка - Бердску? Им 2, а нам 0? Или -1?
Аноним, 20 июля 2020 17:58
Научное словоблудие. Нет величины Келдыша, Лаврентьева, которые смогли бы озвучить замысел, поставить задачи по направлениям.
1609, 20 июля 2020 18:31
В 90-е годы Бердск был поставщиком на это ЭП квалифицированных слесарей,станочников,итр,контролеров с Веги,БЭМЗА.В Бердске производства массово закрывались и руководство ИЯФа очень грамотно провело кадровую политику,пригласив на работу квалифицированных технических специалистов из Бердска. Без квалифицированных технарей ИЯФ не вытянул бы международные проекты такие как большой адронный коллайдер (БАК) под Женевой и ряд других.Сейчас строительство СКИФ в Кольцово,участие в создании ИТЕР (интернационального термоядерного реактора) снова требует помощи Бердска,но уже в качестве помойки для Академгородка-2.Бердчане,не будьте наивными.Отходы с таких производств институтов Академгородка- это не бытовые зловонные отходы,это токсичные,канцерогенные отходы,которые на свалках Новосибирска не хотят принимать.А на частном бердском ТКО их будут принимать без проблем.Подумайте, с перспективой областной помойки у Бердска и его жителей нет будущего.Бердск приносят в жертву науке.Нужно защищать свое здоровье,здоровье и жизнь наших родных и близких.Кто-то за эту свалку будет деньги грести,а жители будут терять своих близких.Подписывайте документы против свалки.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Средней зарплаты в 40 тыс. рублей нет у учителя", заявил Володин
18:41 22-07-2020
БердскСразу на 900 рублей подскочил до 13 054 рубля прожиточный минимум для взрослого жителя Бердска
18:29 22-07-2020
Сразу на 900 рублей подскочил до 13 054 рубля прожиточный минимум для взрослого жителя Бердска
Сочи тонет в туристах: Местная жительница рассказала о происходящем этим летом и безостановочном сексе в кабинках для переодевания
18:23 22-07-2020
Сочи тонет в туристах: Местная жительница рассказала о происходящем этим летом и безостановочном сексе в кабинках для переодевания
Затопил поля и унес автомобиль: Сильный грязевой сель сошел с отвала угледобывающего предприятия и обрушился в районе села Елбаши Искитимского района
18:18 22-07-2020
Затопил поля и унес автомобиль: Сильный грязевой сель сошел с отвала угледобывающего предприятия и обрушился в районе села Елбаши Искитимского района
Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?
18:14 22-07-2020
Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?
Тело утонувшего 8-летнего мальчика достали на пляже "Бумеранг" из Обского моря в Новосибирске
18:08 22-07-2020
Тело утонувшего 8-летнего мальчика достали на пляже
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
18:02 22-07-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
БердскОтключили горячую воду из-за очередной коммунальной аварий в доме №24 на ул. Вокзальной Бердска до 24 июля
18:00 22-07-2020
Отключили горячую воду из-за очередной коммунальной аварий в доме №24 на ул. Вокзальной Бердска до 24 июля
Вводится режим ЧС в связи с засухой в Новосибирской области
17:54 22-07-2020
Вводится режим ЧС в связи с засухой в Новосибирской области
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:53 22-07-2020
Подпишитесь на рассылку